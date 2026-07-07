Психолог объяснила слёзы Криштиану Роналду после каждого чемпионата мира

Футболист Криштиану Роналду оказался очень тонкой натурой — каждое поражение сборной Португалии на чемпионатах мира он встречал слезами, однако на нынешнем ЧМ дело не только в расстройстве от проигрыша, но также в осознании конца своей карьеры — и далеко не на позитивной ноте. Об этом Life.ru рассказала психолог Марианна Абравитова.

В первую очередь эти слёзы говорят об эмоциональности Роналду. Он из тех людей, кто плачет и от счастья, и от горя, и от любых ярких переживаний. Такие люди могут заплакать, слушая красивую музыку, глядя на ночное небо, когда звёзды кажутся особенно близкими. Эта впечатлительность — часть его натуры, и она проявляется на протяжении всей карьеры Марианна Абравитова Психолог

При этом, считает психолог, слёзы после матча с Испанией вызваны переживаниями Роналду о своей судье и завершении карьеры, которое складывается совсем не так, как он мечтал. По словам собеседницы Life.ru, для человека, привыкшего к триумфам, к статусу лучшего, к славе и всеобщему обожанию, падение с вершины — невероятно тяжело. Особенно для такой тонкой, эмоциональной натуры, заметила психолог.

Эксперт отметила, что особенно тяжело завершение карьеры даётся спортсменам-триумфаторам. С возрастом они понимают, что уже не способны соответствовать собственным прежним стандартам, а любимое дело постепенно уходит из жизни. По словам психолога, потеря привычной роли может восприниматься почти так же болезненно, как утрата близкого человека.

«Это горе сопоставимо с потерей близкого человека. Тот же уровень боли — когда ты прощаешься с делом, которым горел. Как у великого артиста, царившего на сцене, которому вдруг запретили петь. Он понимает: всё кончено, хотя ещё вчера его носили на руках и заваливали цветами, а счастлив он был только на сцене. Примерно такая же история», — отметила собеседница Life.ru.

Специалист не исключила, что после окончания игровой карьеры Роналду останется в футболе в качестве тренера или функционера, однако подчеркнула, что это лишь предположение. При этом вернуть прежний статус главной звезды и триумфатора, по её мнению, уже невозможно.

Как сообщалось, ранее Криштиану Роналду плакал на всех чемпионатах мира. На это обратили внимание поклонники футболиста. Спортсмен шесть раз выступал со своей сборной на ЧМ — в 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 и 2026 годах. За это время он сыграл 25 матчей, забил 10 голов и стал первым футболистом в истории, отличившимся на шести разных мундиалях.