Polymarket не засчитал слёзы Роналду на $5,4 млн после матча с Испанией

В мире ставок разгорелся нешуточный спор, затмивший даже драматичный вылет Португалии с чемпионата мира. Ещё до начала турнира платформа Polymarket открыла приём пари на то, заплачет ли португальский форвард Криштиану Роналду. Общая сумма ставок превысила 5,4 миллиона долларов.

Условия были сформулированы чётко: слёзы должны быть явно видны на лице футболиста до, во время или сразу после игры. Шансы на мокрые глаза легенды оценивались почти в 70 процентов. После поражения португальцев от испанцев казалось, что эмоциональные кадры из Далласа не оставят сомнений. Однако платформа предварительно решила иначе.

Рынок засчитал исход «нет», и это вызвало бурю негодования. Решение уже дважды оспаривали, но оно пока остаётся в силе. Окончательный вердикт вынесут только к концу недели. В соцсетях тем временем расцвели мемы. Пользователи шутят, что азарт заставил сотни мужчин скрупулёзно разглядывать каждую слезинку на лице португальца, выискивая доказательства.

Добавила шума и фейковая история про баснословный выигрыш. Якобы некий житель Нигерии сорвал куш в 2,7 миллиона, но, как выяснилось, во-первых, ставка ещё не сыграла, а во-вторых, речь шла о найрах, что в переводе на рубли составляет около 150 тысяч.