Испания выбила Португалию с ЧМ-2026: гол на 91-й минуте завершил последний мундиаль Роналду

Испания победила Португалию со счётом 1:0 в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2026. Решающий гол на 90+1-й минуте забил вышедший на замену Микель Мерино. Португальцы покинули турнир, а 41-летний Криштиану Роналду провёл последний матч на чемпионатах мира. При этом футболист пока не объявлял о завершении карьеры или окончательном уходе из сборной.

Португалия — Испания: результат матча ЧМ-2026

Итоговый счёт: Португалия — Испания — 0:1.

Гол: Микель Мерино, 90+1.

Стадия: 1/8 финала чемпионата мира — 2026.

Кто вышел в четвертьфинал: Испания.

Основное время уже подходило к концу, когда испанцы быстро разыграли штрафной. Мерино начал комбинацию передачей налево, переместился к линии штрафной и получил мяч от Феррана Торреса. Оставшись без опеки, полузащитник пробил в нижний угол ворот Диогу Кошты.

Мерино вышел на замену вместо Дани Ольмо всего за шесть минут до гола. Его удар принёс Испании путёвку в четвертьфинал и завершил выступление Португалии на турнире.

Кто забил гол в матче Португалия — Испания

Единственный гол в матче забил полузащитник сборной Испании Микель Мерино. Это произошло на первой компенсированной ко второму тайму минуте.

Ключевую роль сыграли сразу две замены главного тренера испанцев Луиса де ла Фуэнте. Ферран Торрес отдал результативную передачу, а Мерино завершил комбинацию точным ударом.

После матча де ла Фуэнте назвал футболиста надёжным игроком, который появляется в нужном месте в решающие моменты. По словам тренера, Мерино уже помогал сборной на победном чемпионате Европы и вновь принёс команде важнейший результат.

Как Испания победила Португалию

Испания активнее начала встречу и уже в первые минуты создала несколько опасных моментов. Микель Оярсабаль сначала проверил Диогу Кошту дальним ударом, а затем после передачи Дани Ольмо пробил рядом со штангой.

У Португалии один из лучших моментов возник после перехвата Бруну Фернандеша. Полузащитник вывел на удар Криштиану Роналду, однако голкипер Испании Унаи Симон справился с попыткой нападающего.

Позднее Диогу Кошта дважды спас португальскую сборную: сначала отразил удар Ламина Ямаля, а затем в прыжке перевёл мяч после добивания Алекса Баэны.

После перерыва Испания усилила давление, но португальская оборона почти до самого конца сохраняла нулевой счёт. Всё решил быстрый розыгрыш штрафного на 91-й минуте, после которого Мерино оказался свободным у границы штрафной площади.

Последний матч Роналду на чемпионатах мира

Матч против Испании стал последним для Криштиану Роналду на чемпионатах мира. Накануне игры футболист подтвердил, что ЧМ-2026 будет его заключительным мундиалем.

Роналду провёл на поле весь матч, но не смог забить и спасти Португалию от вылета. После финального свистка капитан португальской сборной выглядел подавленным и покинул поле под аплодисменты болельщиков.

Для 41-летнего нападающего чемпионат мира 2026 года стал шестым в карьере. Впервые он сыграл на мундиале ещё в 2006 году.

Завершил ли Роналду карьеру после матча с Испанией

Нет, Криштиану Роналду пока не объявил о полном завершении футбольной карьеры.

Также футболист не подтвердил, что матч с Испанией стал для него последним в составе сборной Португалии. Точно известно только то, что Роналду больше не сыграет на чемпионатах мира.

После вылета с ЧМ-2026 нападающий заявил, что не собирается принимать решение о своём будущем сразу после поражения. Он намерен провести время с семьёй и спокойно всё обдумать.

«Я не принимаю решений сгоряча», — объяснил Роналду журналистам.

Поэтому формулировка «Роналду завершил карьеру» пока некорректна. Он завершил выступления на чемпионатах мира, но официально не объявлял ни об уходе из сборной Португалии, ни об окончании клубной карьеры.

Что сказал Роналду после вылета Португалии

Криштиану Роналду признался, что расстроен таким завершением своего последнего чемпионата мира. По мнению футболиста, встреча была равной и могла закончиться победой любой из команд, но Испании немного повезло забить в самом конце.

Нападающий подчеркнул, что сделал всё возможное и покидает турнир с чистой совестью. Он также призвал игроков португальской сборной не стыдиться своего выступления.

Роналду напомнил, что вместе со сборной выиграл чемпионат Европы 2016 года и два розыгрыша Лиги наций — в 2019 и 2025 годах. Решение о продолжении выступлений за национальную команду он пообещал принять позднее.

Рекорды Роналду после последнего чемпионата мира

Криштиану Роналду завершил выступления на чемпионатах мира в статусе одного из главных рекордсменов мирового футбола.

На момент матча с Испанией он провёл за сборную Португалии 233 встречи и забил 146 голов. Оба результата являются мировыми рекордами в мужском футболе.

На ЧМ-2026 Роналду также стал первым футболистом, забивавшим на шести чемпионатах мира. Он отличался на турнирах 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 и 2026 годов.

Главные достижения Роналду в сборной Португалии

— 233 матча за национальную команду;

— 146 голов за сборную;

— участие в шести чемпионатах мира;

— голы на шести чемпионатах мира;

— победа на Евро-2016;

— победы в Лиге наций в 2019 и 2025 годах.

Единственным крупнейшим международным трофеем, который так и не покорился Роналду, остался Кубок мира.

Ушёл ли Роналду из сборной Португалии

По состоянию на 7 июля Криштиану Роналду не объявлял об уходе из сборной.

После матча футболист специально разделил два решения: его выступления на чемпионатах мира точно закончены, а будущее в национальной команде пока остаётся открытым.

Роналду может провести за Португалию ещё несколько матчей или объявить о завершении международной карьеры позднее. Окончательное решение будет зависеть только от самого игрока.

Роберто Мартинес ушёл из сборной Португалии

После поражения от Испании главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес подтвердил уход со своего поста.

Контракт специалиста завершился в день матча. Мартинес объяснил, что приходил в команду ради победы на чемпионате мира и после вылета не видит смысла продолжать работу.

Тренер назвал встречу с Испанией своей последней во главе португальской сборной. Он также поблагодарил Роналду, назвав его образцовым капитаном и примером отношения к футболу.

С кем Испания сыграет в четвертьфинале ЧМ-2026

В четвертьфинале чемпионата мира сборная Испании встретится с Бельгией.

Бельгийцы вышли в следующий раунд после победы над сборной США со счётом 4:1. Матч Испания — Бельгия состоится 10 июля 2026 года.

Испания продолжает борьбу за второй Кубок мира в своей истории. Свой первый чемпионский титул команда завоевала в 2010 году.

Когда Роналду играл на чемпионатах мира

Криштиану Роналду участвовал в шести чемпионатах мира:

— ЧМ-2006 в Германии;

— ЧМ-2010 в ЮАР;

— ЧМ-2014 в Бразилии;

— ЧМ-2018 в России;

— ЧМ-2022 в Катаре;

— ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике.

Последним матчем Роналду на мундиалях стала встреча с Испанией 6 июля 2026 года. Португалия уступила со счётом 0:1 и выбыла в 1/8 финала.

Частые вопросы

Как сыграли Португалия и Испания?

Испания победила Португалию со счётом 1:0 в 1/8 финала чемпионата мира — 2026.

Кто забил в матче Португалия — Испания?

Единственный гол забил Микель Мерино на 90+1-й минуте.

Португалия вылетела с чемпионата мира?

Да. После поражения от Испании сборная Португалии завершила выступление на ЧМ-2026.

Это был последний матч Роналду?

Это был последний матч Криштиану Роналду на чемпионатах мира. Но он пока не подтвердил, что завершает выступления за сборную Португалии.

Роналду завершил карьеру?

Нет. По состоянию на 7 июля 2026 года Криштиану Роналду не объявлял о полном завершении футбольной карьеры.

Сколько лет Криштиану Роналду?

Криштиану Роналду 41 год. Он родился 5 февраля 1985 года.

Сколько голов Роналду забил за сборную?

На счету Роналду 146 голов в 233 матчах за сборную Португалии.

С кем Испания сыграет в четвертьфинале?

Следующим соперником сборной Испании станет Бельгия. Матч состоится 10 июля 2026 года.