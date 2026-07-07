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7 июля, 06:36

Португальцы бросили Роналду одного в слезах после его последнего матча на ЧМ

Обложка © FIFA

Обложка © FIFA

После финального свистка в матче Португалия — Испания футболист Криштиану Роналду остался на поле один. Он сыграл свой последний матч за сборную, но никто из членов команды не подошёл его поддержать. Партнёры просто уходили в раздевалку.

Внимание Роналду получил лишь от соперников — Ламина Ямаля и Микеля Мерино. Они подошли к футболисту после проигранного матча. Из своих мимо не прошёл лишь Рафаэл Леан и приобнял капитала сборной. Сам Криштиану Роналду не сдержал слёз после поражения Португалии от Испании в 1/8 финала чемпионата мира. 41-летний футболист покидал поле расстроенным — это был его последний матч на мундиалях, как он сам признавался ранее.

Болельщики и журналисты провели параллель с тем, как бразильцы отнеслись к Неймару после матча с Норвегией, который закончился со счётом 1:2 в пользу Осло.

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Наталья Афонина
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