Криштиану Роналду завершил выступления на своём последнем Чемпионате мира, потерпев поражение в матче с Испанией. В свой 41 год легендарный португальский нападающий сохраняет отличную физическую форму. Как ему это удаётся, рассказала пресс-служба Депздрава Москвы.

Спортсмен уже много лет придерживается строгого графика: старается ложиться и вставать примерно в одно время, уделяя ночному отдыху 8–9 часов. По мнению Роналду, именно стабильный сон помогает ему поддерживать высокий уровень работоспособности.

Врач Анна Косенкова отмечает, что регулярный режим сна помогает организму правильно вырабатывать мелатонин и улучшает восстановление после нагрузок.

Достаточный отдых нужен для обновления клеток, нормальной работы мозга и выработки гормонов, включая тестостерон и гормон роста. При нарушении режима повышается уровень кортизола, ухудшается обмен веществ и снижается защита организма. По словам специалиста, качественный сон — одна из базовых привычек, которая помогает снижать риски хронических заболеваний и поддерживать здоровье на долгие годы.