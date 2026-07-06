Неймар заявил о завершении выступлений за сборную Бразилии

Лучший бомбардир в истории сборной Бразилии Неймар принял решение завершить выступления за национальную команду. Об этом он заявил по окончании матча 1/8 финала чемпионата мира — 2026, в котором бразильцы уступили сборной Норвегии со счётом 1:2.

«Я пытался, но теперь всё кончено», — коротко сказал нападающий, отвечая на вопрос о своём будущем в жёлто-зелёной футболке.

Этот матч стал для Неймара особенным: он забил гол с пенальти, который стал для него первым в составе сборной с 2023 года. Этот мяч также позволил 34-летнему форварду войти в историю — он стал вторым бразильцем после Пеле, которому удалось отличиться на четырёх разных чемпионатах мира.

Напомним, сборная Норвегии сотворила одну из главных сенсаций чемпионата мира, обыграв Бразилию со счётом 2:1 в матче 1/8 финала. Встреча прошла в американском Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси). Главным героем матча стал Эрлинг Холанд, который забил оба мяча в концовке встречи. Форвард отличился на 79-й и 90-й минутах, обеспечив своей команде историческую победу. Бразильцы сумели ответить лишь в компенсированное время, когда Неймар реализовал пенальти на 90+10-й минуте.