Роналду установил необычный рекорд на ЧМ — 17 атак на ворота и 0 пасов под удар

Футболист Криштиану Роналду на Чемпионате мира по футболу — 2026 17 раз пробил по воротам соперника, но ни разу не создал голевого момента для партнёров. Это худший результат за всю историю сбора подобной статистики с 1966 года, сообщает Opta.

За весь турнир легендарный португальский нападающий 17 раз бил по воротам, но не записал на свой счёт ни одной передачи под удар партнёрам. Этот показатель стал рекордным на чемпионатах мира с 1966 года.

На Чемпионате мира 2026 года Криштиану Роналду провел 5 матчей, в которых забил три гола (один с пенальти) и сделал 0 результативных передач, получив среднюю оценку 6,94 от статистического портала WhoScored.

Нынешний Чемпионат мира стал для Роналду последним в карьере, что недавно подтвердил и сам игрок. Ему удалось побывать на шести Мундиалях, а лучшим результатом Португалии за время выступлений форварда на мировых первенствах осталось четвёртое место, занятое в 2006 году. Ранее португальская команда проиграла Испании, а сам Криштиану покидал поле в слезах.