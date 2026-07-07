Невеста поддержала Роналду после последнего матча на чемпионатах мира

Невеста Криштиану Роналду Джорджина Родригес молча поддержала своего возлюбленного после того, как его последний матч на чемпионатах мира завершился поражением. Португалия уступила Испании со счётом 0:1 в Далласе. Победный гол в компенсированное время забил Микель Мерино.

32-летняя Родригес не стала писать длинных постов. Вместо этого она разместила у себя в историях публикацию компании Nike, спонсирующей форварда. На снимке — драматичный чёрно-белый портрет Роналду с подписью «Его легенда живёт». К репосту Джорджина добавила лишь красное сердечко.

«Я выиграл три титула с Португалией, и до меня сборная ничего не завоёвывала. Евро-2016 значит для меня столько же, сколько и Кубок мира», — прокомментировал поражение легендарный футболист.

Сам 41-летний нападающий, единственный игрок в истории, забивавший на шести мундиалях, ушёл с поля в слезах. После матча он признался, что больше не сыграет на чемпионатах мира, но утром проснётся с чистой совестью. Теперь, по словам футболиста, настало время побыть с семьёй. За свою международную карьеру Роналду привёл сборную к золоту чемпионата Европы и двум победам в Лиге наций.