Криштиану Роналду плакал после поражений на каждом из шести чемпионатов мира

Криштиану Роналду шесть раз выступал со своей сборной на чемпионатах мира по футболу — в 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 и 2026 годах. За это время он сыграл 25 матчей, забил 10 голов и стал первым футболистом в истории, отличившимся на шести разных мундиалях. Однако триумфальным для него не стал ни один турнир. В Сети обратили внимание, что Роналду плакал на всех ЧМ.

На своём первом чемпионате в 2006 году в Германии Роналду вместе со сборной Португалии добрался до полуфинала. Команда уступила Франции со счётом 0:1, а затем проиграла Германии в матче за третье место — 1:3. Сам футболист провёл шесть встреч, забил один мяч с пенальти в ворота Ирана и сделал одну результативную передачу. Этот турнир остаётся лучшим результатом Португалии в эпоху Роналду — четвёртое место.

Роналду вылетает со своего первого ЧМ. Фото © Getty Images / Ben Radford

На ЧМ-2010 в ЮАР португальцы остановились уже в 1/8 финала. Команда уступила будущему чемпиону — Испании — со счётом 0:1. Роналду сыграл четыре матча и забил один гол — КНДР (7:0).

Роналду после проигрыша Испании на ЧМ-2010. Фото © Getty Images / Laurence Griffiths

Чемпионат мира 2014 года в Бразилии также стал для Португалии. Команда не смогла выйти из группы, а Роналду провёл три игры и отметился одним мячом — в матче против Ганы (2:1).

Криштиану Роналду вылетел с ЧМ-2014. Фото © ТАСС / ZUMA / Liu Bin

На ЧМ-2018 в России Роналду показал свой лучший личный результат на мировых первенствах. Португалец сыграл четыре встречи и забил четыре гола. Главным моментом стал хет-трик в огненном матче с Испанией (3:3), а ещё один мяч он забил Марокко. Однако Португалия вылетела в 1/8 финала после поражения от Уругвая со счётом 1:2.

Роналду после поражения от Уругвая. Фото © ТАСС / АР / Darko Vojinovic

На турнире 2022 года в Катаре сборная Португалии дошла до четвертьфинала, где неожиданно уступила Марокко — 0:1. Роналду сыграл пять матчей и забил один гол — с пенальти в ворота Ганы. Тогда он стал первым футболистом, забившим на пяти чемпионатах мира.

Роналду не смог выиграть ЧМ-2022. Фото © ТАСС / Thanassis Stavrakis

Чемпионат мира 2026 года стал для 41-летнего Роналду последним в карьере. Португалия выбыла в 1/8 финала после поражения от Испании со счётом 0:1. Криштиану провёл 5 матчей, в которых забил три гола (один с пенальти) и сделал 0 результативных передач