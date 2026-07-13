«Весь Цюрих ненавидит Инфантино»: Сотни болельщиков вышли на марш против «коррумпированного» главы ФИФА
Сотни фанатов вышли протестовать в Цюрихе против ФИФА и Джанни Инфантино
Обложка © ТАСС / ZUMA / Ismael Rosas
Сотни футбольных фанатов прошли по улицам Цюриха, выразив протест против президента ФИФА Джанни Инфантино. Акция состоялась на фоне растущего недовольства политикой Международной федерации футбола.
Сотни фанатов вышли протестовать в Цюрихе против ФИФА и Инфантино. Видео © Х / ultras_antifaa
Фанаты обвиняют ФИФА и лично её главу в коррупции и чрезмерной коммерциализации турниров, которые проходят под эгидой организации. По мнению протестующих, футбол превращается в бизнес-проект, где интересы болельщиков отходят на второй план.
«Весь Цюрих ненавидит Инфантино», — скандировали участники марша.
Главным требованием протестующих стала отставка действующего президента ФИФА. Кроме того, болельщики пригрозили, что если футбольные чиновники не прислушаются к их мнению, то акции протеста могут перерасти в гораздо более масштабные. На данный момент информация о задержаниях не поступала.
Поводом для массового недовольства стало решение ФИФА отменить красную карточку, которую показали игроку сборной США Фалорину Балогуну на чемпионате мира. Швейцарские болельщики назвали этот эпизод последней каплей. Напомним, Балоган получил красную карточку в матче с Боснией и должен был пропустить следующую игру против Бельгии. Но ФИФА смягчила наказание — заменила дисквалификацию на год условно, и он сыграл. После этого президент США Дональд Трамп признался, что обращался в ФИФА, и поблагодарил за то, что «несправедливость исправили». Бельгийская федерация пыталась обжаловать это решение, но её жалобу отклонили. При этом самого Балогана оштрафовали на 40 тысяч долларов.
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