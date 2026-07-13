«Весь Цюрих ненавидит Инфантино»: Сотни болельщиков вышли на марш против «коррумпированного» главы ФИФА

Сотни футбольных фанатов прошли по улицам Цюриха, выразив протест против президента ФИФА Джанни Инфантино. Акция состоялась на фоне растущего недовольства политикой Международной федерации футбола.

Сотни фанатов вышли протестовать в Цюрихе против ФИФА и Инфантино. Видео © Х / ultras_antifaa

Фанаты обвиняют ФИФА и лично её главу в коррупции и чрезмерной коммерциализации турниров, которые проходят под эгидой организации. По мнению протестующих, футбол превращается в бизнес-проект, где интересы болельщиков отходят на второй план.

«Весь Цюрих ненавидит Инфантино», — скандировали участники марша.

Главным требованием протестующих стала отставка действующего президента ФИФА. Кроме того, болельщики пригрозили, что если футбольные чиновники не прислушаются к их мнению, то акции протеста могут перерасти в гораздо более масштабные. На данный момент информация о задержаниях не поступала.