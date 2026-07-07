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7 июля, 08:35

Нападающего сборной США Балогана оштрафовали на $40 тысяч за красную карточку

Обложка © ТАСС / Manu Fernandez

Обложка © ТАСС / Manu Fernandez

Нападающий сборной США Фоларин Балоган заплатит крупный штраф за грубую игру на чемпионате мира, несмотря на то, что его красную карточку заморозили. О решении дисциплинарного комитета сообщил журналист Роб Харрис.

Международная федерация футбола наказала игрока на 40 тысяч долларов. Половину этой суммы покроет национальная федерация.

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Напомним, 1 июля в матче 1/16 финала против команды Боснии и Герцеговины Балоган на 64-й минуте наступил на голеностоп защитнику соперников Тарику Мухаремовичу. Бразильский судья Рафаэл Клаус показал ему прямую красную карточку. Матч завершился со счётом 2:0, победный гол забил именно Балоган в первом тайме.

В воскресенье дисциплинарный орган приостановил удаление с испытательным сроком на год. Благодаря этому форвард сыграл в 1/8 финала против бельгийцев. Однако помочь США он не смог — европейцы одержали разгромную победу 4:1.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что лично обращался в ФИФА после инцидента. Он поблагодарил организацию за исправление «огромной несправедливости». Союз европейских футбольных ассоциаций раскритиковал это решение. В УЕФА заявили, что приостановка автоматической дисквалификации перешла «все границы дозволенного».

Глава ФИФА Джанни Инфантино отверг обвинения в давлении. Он подчеркнул независимость дисциплинарных органов, но признал, что регулярно обсуждает с американским лидером вопросы мундиаля, в том числе ситуацию вокруг Балогана.

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В федерации пояснили: пересмотр последствий красных карточек не является чем-то новым. В ведущих лигах под эгидой УЕФА отмена подобных наказаний — распространенная практика, и она никогда не вызывала опасений о пересечении границ. Там добавили, что удаление не аннулировали, а лишь приостановили его действие, что является более сбалансированной мерой.

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Никита Никонов
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