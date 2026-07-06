Рубио допустил, что скандал вокруг давления США на ФИФА затронут на саммите НАТО

Госсекретарь США Марко Рубио не исключил, что скандал, вызванный давлением Вашингтона на ФИФА, получит продолжение на саммите НАТО в Анкаре. Свои предположения он высказал журналистам, принимая в Вашингтоне главу МИД Чили.

По его словам, союзники по альянсу могут попытаться устроить международный инцидент и затронуть эту тему уже завтра, когда в турецкой столице соберутся все участники, включая бельгийцев. Кто именно способен поднять вопрос, госсекретарь уточнять не стал.

Сам Рубио выразил мнение, что первоначальное решение судей ФИФА о дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогана было ошибочным. Глава американской дипломатии признался, что не является футбольным экспертом, но назвал плохой практикой пересмотр подобных эпизодов в замедленном режиме. Вокруг приостановки дисквалификации, по его оценке, развели излишнюю драму.