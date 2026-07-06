Инфантино заявил о независимости ФИФА по делу о дисквалификации Балогана

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что решение дисциплинарного комитета по отмене дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогана было принято независимо. Он подчеркнул, что судебные органы организации действуют автономно и не подвержены внешнему влиянию.

Инфантино, комментируя ситуацию, подтвердил, что действительно общался с Трампом, но назвал это обычной практикой. По словам спортивного чиновника, он регулярно получает звонки от глав государств и представителей футбольных кругов по различным вопросам.

В ходе разговора он якобы лишь объяснил, что дело проходит юридическую процедуру с участием независимых органов ФИФА. Глава организации также заявил, что иногда не согласен с решениями дисциплинарного комитета, но всегда уважает их, поскольку независимость судебных инстанций защищает целостность футбола и доверие к федерации.