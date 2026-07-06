Инфантино заявил о независимости ФИФА по делу о дисквалификации Балогана
Джанни Инфантино. Обложка © ТАСС / IMAGO / VCG
Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что решение дисциплинарного комитета по отмене дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогана было принято независимо. Он подчеркнул, что судебные органы организации действуют автономно и не подвержены внешнему влиянию.
Инфантино, комментируя ситуацию, подтвердил, что действительно общался с Трампом, но назвал это обычной практикой. По словам спортивного чиновника, он регулярно получает звонки от глав государств и представителей футбольных кругов по различным вопросам.
В ходе разговора он якобы лишь объяснил, что дело проходит юридическую процедуру с участием независимых органов ФИФА. Глава организации также заявил, что иногда не согласен с решениями дисциплинарного комитета, но всегда уважает их, поскольку независимость судебных инстанций защищает целостность футбола и доверие к федерации.
Напомним, что в матче 1/16 финала против Боснии нападающий сборной США Балоган получил прямую красную карточку за удар шипами по ноге соперника, но ФИФА позже отменила дисквалификацию. По данным журналиста Бена Джейкобса, решение было принято после обращения из Белого дома к президенту ФИФА Джанни Инфантино, и Дональд Трамп поблагодарил организацию за это.
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