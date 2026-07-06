Politico: Отмену красной карточки Балогану инициировал чиновник из Белого дома

Инициатором кампании по приостановке красной карточки нападающего сборной США Фоларина Балогана стал глава рабочей группы Белого дома по подготовке чемпионата мира Эндрю Джулиани. Об этом сообщает Politico со ссылкой на чиновников американской администрации.

По данным издания, Джулиани сразу предупредил президента Трампа о наказании, и к вечеру среды Белый дом взял на себя обязательство принять меры. Глава минторга Говард Латник и представители американской футбольной ассоциации начали запускать различные планы по отмене решения, включая поиск противоречивых моментов в биографии судьи, а также предложили привлечь адвокатов Белого дома.