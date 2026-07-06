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6 июля, 16:52

Politico: Отмену красной карточки Балогану инициировал чиновник из Белого дома

Фоларин Балоган. Обложка © ТАСС / АР / Eakin Howard

Фоларин Балоган. Обложка © ТАСС / АР / Eakin Howard

Инициатором кампании по приостановке красной карточки нападающего сборной США Фоларина Балогана стал глава рабочей группы Белого дома по подготовке чемпионата мира Эндрю Джулиани. Об этом сообщает Politico со ссылкой на чиновников американской администрации.

По данным издания, Джулиани сразу предупредил президента Трампа о наказании, и к вечеру среды Белый дом взял на себя обязательство принять меры. Глава минторга Говард Латник и представители американской футбольной ассоциации начали запускать различные планы по отмене решения, включая поиск противоречивых моментов в биографии судьи, а также предложили привлечь адвокатов Белого дома.

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Напомним, что в матче 1/16 финала против Боснии нападающий сборной США Балоган получил прямую красную карточку за удар шипами по ноге соперника, но ФИФА позже отменила дисквалификацию. По данным журналиста Бена Джейкобса, решение было принято после обращения из Белого дома к президенту ФИФА Джанни Инфантино, и Дональд Трамп поблагодарил организацию за это.

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Анастасия Никонорова
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