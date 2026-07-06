Черданцев вступился за Трампа после просьбы отменить дисквалификацию Балогана

Спортивный комментатор Георгий Черданцев в разговоре с Life.ru прокомментировал скандальную ситуацию с отменой дисквалификации игрока сборной США Фоларина Балогана после вмешательства американского президента Дональда Трампа. По его словам, это не первый случай, когда первые лица государств вступаются за своих футболистов, и ничего необычного в этом нет.

Любая федерация, политики, да кто угодно должны использовать все возможности для того, чтобы добиться справедливости. Ведь красная карточка была показана в неоднозначной ситуации, особенно с учётом того, что подобный фол допустил игрок месяц назад и его не удалили в первом матче. Собственно, из-за этого и возник весь сыр-бор. Георгий Черданцев Спортивный комментатор

Черданцев напомнил, что в истории чемпионатов мира уже были прецеденты вмешательства высокопоставленных лиц. В 1962 году в Чили бразильского футболиста Гарринчу удалили в полуфинале, что автоматически означало дисквалификацию на финал. Бразилия рисковала остаться и без травмированного Пеле, и без Гарринчи. Тогда премьер-министр страны отправил телеграмму с просьбой отменить дисквалификацию.

«Прецедент, в принципе, уже был. Так что история пишется не сегодня», — отметил комментатор.

Второй случай произошёл в 1970 году, когда двух лидеров сборной Англии — Бобби Чарльтона и Бобби Мура — поместили под домашний арест в Колумбии по подозрению в краже. Тогдашний премьер-министр Великобритании Гарольд Вильсон вмешался и попросил за своих футболистов.

Черданцев подчеркнул, что споры вокруг дисквалификации игрока сборной США возникли из-за двойных стандартов.

«За такое же абсолютное нарушение Месси не был удалён, хотя там красная карточка была очевидна без разговоров. Логика проста: либо там, либо там должна быть красная, либо тогда надо отменять её и для нападающего сборной США», — сказал комментатор.

По его мнению, компромисс напрашивался, а звонок Трампа — вопрос вторичный. Все способы вернуть игрока на поле в данном случае вполне приемлемы, считает Черданцев.