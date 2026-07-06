Черданцев вступился за Трампа после просьбы отменить дисквалификацию Балогана
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Спортивный комментатор Георгий Черданцев в разговоре с Life.ru прокомментировал скандальную ситуацию с отменой дисквалификации игрока сборной США Фоларина Балогана после вмешательства американского президента Дональда Трампа. По его словам, это не первый случай, когда первые лица государств вступаются за своих футболистов, и ничего необычного в этом нет.
Любая федерация, политики, да кто угодно должны использовать все возможности для того, чтобы добиться справедливости. Ведь красная карточка была показана в неоднозначной ситуации, особенно с учётом того, что подобный фол допустил игрок месяц назад и его не удалили в первом матче. Собственно, из-за этого и возник весь сыр-бор.
Черданцев напомнил, что в истории чемпионатов мира уже были прецеденты вмешательства высокопоставленных лиц. В 1962 году в Чили бразильского футболиста Гарринчу удалили в полуфинале, что автоматически означало дисквалификацию на финал. Бразилия рисковала остаться и без травмированного Пеле, и без Гарринчи. Тогда премьер-министр страны отправил телеграмму с просьбой отменить дисквалификацию.
«Прецедент, в принципе, уже был. Так что история пишется не сегодня», — отметил комментатор.
Второй случай произошёл в 1970 году, когда двух лидеров сборной Англии — Бобби Чарльтона и Бобби Мура — поместили под домашний арест в Колумбии по подозрению в краже. Тогдашний премьер-министр Великобритании Гарольд Вильсон вмешался и попросил за своих футболистов.
Черданцев подчеркнул, что споры вокруг дисквалификации игрока сборной США возникли из-за двойных стандартов.
«За такое же абсолютное нарушение Месси не был удалён, хотя там красная карточка была очевидна без разговоров. Логика проста: либо там, либо там должна быть красная, либо тогда надо отменять её и для нападающего сборной США», — сказал комментатор.
По его мнению, компромисс напрашивался, а звонок Трампа — вопрос вторичный. Все способы вернуть игрока на поле в данном случае вполне приемлемы, считает Черданцев.
Напомним, что Балогана удалили в игре 1/16 финала против Боснии и Герцеговины, где сборная США победила со счётом 2:0. Американский нападающий ударил шипами сзади по ноге защитника боснийской команды, за что получил прямую красную карточку. Однако позднее ФИФА приняла решение отменить дисквалификацию нападающего. По данным журналиста Бена Джейкобса, решение приняли после обращения из Белого дома к президенту ФИФА Джанни Инфантино. Дональд Трамп сразу после отмены красной карточки поблагодарил ФИФА.
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