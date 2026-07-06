Сенатор США публично поблагодарил Трампа за отмену «нелепой красной карточки»

В Белом доме состоялось мероприятие, на котором в шутливой форме обсудили футбольный скандал с участием сборной США. Сенатор Тед Круз публично поблагодарил президента США Дональда Трампа за вмешательство в ситуацию с удалением американского форварда. Трансляцию вёл телеканал Fox News.

«От лица всех американцев благодарю вас за то, что избавились от этой нелепой красной карточки», — заявил Круз под смех присутствующих.