Сенатор США публично поблагодарил Трампа за отмену «нелепой красной карточки»
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В Белом доме состоялось мероприятие, на котором в шутливой форме обсудили футбольный скандал с участием сборной США. Сенатор Тед Круз публично поблагодарил президента США Дональда Трампа за вмешательство в ситуацию с удалением американского форварда. Трансляцию вёл телеканал Fox News.
«От лица всех американцев благодарю вас за то, что избавились от этой нелепой красной карточки», — заявил Круз под смех присутствующих.
Напомним, нападающий сборной США Фоларин Балоган получил прямую красную карточку в матче 1/16 финала чемпионата мира против Боснии и Герцеговины. Позднее ФИФА отменила дисквалификацию игрока после обращения Белого дома к главе федерации Джанни Инфантино, что вылилось в громкий спортивный скандал. Трамп тогда публично поблагодарил ФИФА за это решение. Теперь американский форвард сможет сыграть в матче 1/8 финала против Бельгии, который состоится 7 июля.
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