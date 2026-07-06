Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 июля, 15:54

Трамп заявил, что не указывал Инфантино по красной карточке Балогана

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Joshua Sukoff

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп заявил, что не давал президенту ФИФА Джанни Инфантино указаний по делу о дисквалификации нападающего американской сборной Фоларина Балогана. Об этом он сообщил в беседе с журналистами в Белом доме.

По словам Дональда Трампа, его участие в ситуации ограничилось просьбой пересмотреть решение по эпизоду с дисквалификацией футболиста. Он подчеркнул, что не считает произошедшее нарушением правил и именно поэтому обратился с просьбой о повторной оценке инцидента.

«Я не говорил ему, что делать. Я не могу говорить ему, что делать», — сказал он.

Черданцев вступился за Трампа после просьбы отменить дисквалификацию Балогана
Черданцев вступился за Трампа после просьбы отменить дисквалификацию Балогана

Ранее Трамп признался, что ранее не был знаком с правилами футбола в части последствий красной карточки. По его словам, он был удивлён тем, что удаление в одном матче автоматически ведёт к дисквалификации игрока на следующую игру.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Джанни Инфантино
  • Футбол
  • ЧМ по футболу — 2026
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar