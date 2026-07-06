Трамп заявил, что не указывал Инфантино по красной карточке Балогана

Президент США Дональд Трамп заявил, что не давал президенту ФИФА Джанни Инфантино указаний по делу о дисквалификации нападающего американской сборной Фоларина Балогана. Об этом он сообщил в беседе с журналистами в Белом доме.

По словам Дональда Трампа, его участие в ситуации ограничилось просьбой пересмотреть решение по эпизоду с дисквалификацией футболиста. Он подчеркнул, что не считает произошедшее нарушением правил и именно поэтому обратился с просьбой о повторной оценке инцидента.

«Я не говорил ему, что делать. Я не могу говорить ему, что делать», — сказал он.

Ранее Трамп признался, что ранее не был знаком с правилами футбола в части последствий красной карточки. По его словам, он был удивлён тем, что удаление в одном матче автоматически ведёт к дисквалификации игрока на следующую игру.