Трамп удивился, что красная карточка Балогана означает дисквалификацию

Президент США Дональд Трамп признался, что не знал о значении красной карточки в футболе. Он заявил, что был удивлён, узнав, что удаление в матче автоматически означает дисквалификацию игрока на следующую игру.

Поводом для высказывания стала красная карточка, полученная нападающим Балоганом, которого Трамп назвал лучшим игроком команды. Глава Белого дома назвал такое правило несправедливым.

«Это очень несправедливо. Как можно наказывать его за игру, которая еще не была сыграна? Я попросил FIFA пересмотреть это», — добавил Трамп.

Напомним, что Балогана удалили в игре 1/16 финала против Боснии и Герцеговины, где сборная США победила со счётом 2:0. Американский форвард ударил шипами по ноге защитника из Боснии, за что и получил красную карточку. ФИФА позже отменила дисквалификацию. Это произошло после обращения из Белого дома к президенту организации. Трамп поблагодарил ФИФА за решение.