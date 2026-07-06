Трамп подтвердил, что просил Инфантино отменить дисквалификацию Балогана

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что попросил главу ФИФА Джанни Инфантино отменить красную карточку нападающего американской сборной Фоларина Балогана. В этом глава Белого дома признался журналистам.

«Да, я говорил с Джанни. Всё, что я сделал, — это вот что (попросил о пересмотре. – Прим.Life.ru.). Этот человек — умный и твердый, Джанни Инфантино», — сказал Трамп.

Напомним, решение ФИФА приостановить дисквалификацию Фоларина Балогана после прямой красной карточки в матче с Боснией вызвало грандиозный скандал на ЧМ-2026, поскольку стало беспрецедентным случаем вмешательства политики в футбольные правила. В Бельгии назвали решение противоречащим регламенту, а многие эксперты, отметили, что ФИФА впервые в истории изменила дисциплинарные правила под давлением страны-хозяйки турнира.

Фоларин Балоган — американский футболист нигерийского происхождения, центральный нападающий клуба «Монако» и сборной США. Родился 3 июля 2001 года в Нью-Йорке, воспитанник академии лондонского «Арсенала». На взрослом уровне дебютировал в АПЛ, но основную известность получил в сезоне 2022/23 во время аренды в «Реймсе», где забил 21 гол в Лиге 1, войдя в историю как один из самых результативных американцев в Европе. В 2023 году окончательно перешёл в «Монако» за 30 млн евро. За сборную США выступает с 2023 года, отличается скоростью, техникой и голевым чутьём, регулярно вызывается в национальную команду и является одним из ключевых нападающих в системе американского футбола.