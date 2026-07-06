Бельгия обвинила ФИФА в махинациях с апелляцией по делу форварда США Балогана

Бельгия обвинила FIFA в махинациях с апелляцией по делу нападающего сборной США Фоларина Балогана. Об этом говорится в заявлении Королевской бельгийской футбольной ассоциации (RBFA).

По версии бельгийской стороны, они направляли в федерацию запрос с просьбой предоставить копию решения, разъяснить процедуры и изложить позицию. Однако FIFA расценила эту переписку как апелляцию и незамедлительно признала её недопустимой.

В RBFA подчеркнули, что до сих пор не получили ни самого документа, ни каких-либо разъяснений. В сложившейся ситуации ассоциация намерена оспаривать право игрока на участие в предстоящем матче. Встреча 1/8 финала между США и Бельгией пройдёт в ночь на вторник и начнётся в 03:00 по московскому времени.

Напомним, Фоларина Балогана из «Монако» удалили в матче 1/16 финала ЧМ против Боснии и Герцеговины за грубый удар шипами сзади по ноге защитника. США выиграли 2:0. Позднее ФИФА отменила дисквалификацию форварда после обращения Белого дома к президенту федерации Джанни Инфантино. Глава Штатов Дональд Трамп поблагодарил FIFA за решение. Если ситуация не изменится, то Балоган, забивший на турнире два гола, сможет сыграть с Бельгией 7 июля.