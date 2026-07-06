УЕФА поддержит Бельгию после отмены красной карточки Балогуна по звонку Трампа
Обложка © ТАСС / ZUMA /Paul Kitagaki Jr.
УЕФА готовит заявление против решения ФИФА (FIFA) отменить дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогуна (Балогана). Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники в руководстве европейского футбольного союза.
Позицию УЕФА должны обнародовать в понедельник, 6 июля. Организация намерена поддержать Королевскую бельгийскую футбольную ассоциацию, которая ранее раскритиковала решение ФИФА приостановить дисквалификацию Балогана. Благодаря этому форвард сможет сыграть против Бельгии в матче 1/8 финала чемпионата мира.
Напомним, что Балогана удалили в игре 1/16 финала против Боснии и Герцеговины, где сборная США победила со счётом 2:0. Американский нападающий ударил шипами сзади по ноге защитника боснийской команды, за что получил прямую красную карточку. Однако позднее ФИФА приняла решение отменить дисквалификацию нападающего. По данным журналиста Бена Джейкобса, решение приняли после обращения из Белого дома к президенту ФИФА Джанни Инфантино. Дональд Трамп сразу после отмены красной карточки поблагодарил ФИФА.
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