УЕФА поддержит Бельгию после отмены красной карточки Балогуна по звонку Трампа

УЕФА готовит заявление против решения ФИФА (FIFA) отменить дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогуна (Балогана). Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники в руководстве европейского футбольного союза.

Позицию УЕФА должны обнародовать в понедельник, 6 июля. Организация намерена поддержать Королевскую бельгийскую футбольную ассоциацию, которая ранее раскритиковала решение ФИФА приостановить дисквалификацию Балогана. Благодаря этому форвард сможет сыграть против Бельгии в матче 1/8 финала чемпионата мира.