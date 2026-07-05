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4 июля, 22:47

Путин пожелал Трампу успешного проведения ЧМ по футболу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Freer

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Freer

В телефонном разговоре президент России Владимир Путин пожелал американскому лидеру Дональду Трампу успешного проведения чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков.

«Владимир Путин с учётом российского опыта 2018 года пожелал дальнейшего успешного проведения чемпионата мира», — сказал Ушаков.

По его словам, в разговоре была отмечена взаимная заинтересованность Москвы и Вашингтона в развитии сотрудничества по ряду направлений. Среди них — культурная сфера, которую он охарактеризовал как область, способную сближать общества двух стран.

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Тимур Хингеев
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