Путин пожелал Трампу успешного проведения ЧМ по футболу

В телефонном разговоре президент России Владимир Путин пожелал американскому лидеру Дональду Трампу успешного проведения чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков.

«Владимир Путин с учётом российского опыта 2018 года пожелал дальнейшего успешного проведения чемпионата мира», — сказал Ушаков.

По его словам, в разговоре была отмечена взаимная заинтересованность Москвы и Вашингтона в развитии сотрудничества по ряду направлений. Среди них — культурная сфера, которую он охарактеризовал как область, способную сближать общества двух стран.

Ранее Владимир Путин и Дональд Трамп отметили, что народы двух стран никогда не забудут союзничество во времена Второй мировой войны. Они также подчеркнули отметили важность бережного отношения к общим страницам истории, которые связывают страны. В ходе беседы российский лидер напомнил республиканцу, что приглашение посетить Россию остаётся открытым.