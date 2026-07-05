Путин и Трамп подчеркнули важность памяти об общих страницах истории

В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп сообщили, что народы двух стран никогда не забудут союзничество во времена Второй мировой войны. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Президенты отметили важность бережного отношения к общим страницам истории, которые нас связывают. Особо подчеркнули, что наши народы никогда не забудут союзничество в годы Второй мировой войны», — сообщил Ушаков.

Ранее представитель Кремля рассказал, что инициатором телефонного разговора российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа 4 июля была американская сторона. По его словам, это о многом говорит. Отмечается, что РФ выступала инициатором предыдущего телефонного контакта — 14 июня, в день 80-летия Дональда Трампа. В ходе беседы Владимир Путин напомнил Дональду Трампу, что приглашение посетить Россию остаётся открытым.