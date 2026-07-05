Путин напомнил Трампу о постоянно действующем приглашении в РФ
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В ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом российский лидер Владимир Путин напомнил, что приглашение посетить Россию остаётся открытым. Об этом журналистам рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Наш президент напомнил, что у Дональда Трампа имеется постоянно действующее приглашение посетить Россию», — отметил Ушаков.
Ранее Юрий Ушаков рассказал, что инициатором телефонного разговора российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа 4 июля была американская сторона. По его словам, это о многом говорит. Отмечается, что российская сторона была инициатором предыдущего телефонного контакта — 14 июня, в день 80-летия Дональда Трампа.
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