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Регион
4 июля, 22:02

Путин напомнил Трампу о постоянно действующем приглашении в РФ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом российский лидер Владимир Путин напомнил, что приглашение посетить Россию остаётся открытым. Об этом журналистам рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Наш президент напомнил, что у Дональда Трампа имеется постоянно действующее приглашение посетить Россию», — отметил Ушаков.

Разговор Путина и Трампа продлился почти полтора часа
Разговор Путина и Трампа продлился почти полтора часа

Ранее Юрий Ушаков рассказал, что инициатором телефонного разговора российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа 4 июля была американская сторона. По его словам, это о многом говорит. Отмечается, что российская сторона была инициатором предыдущего телефонного контакта — 14 июня, в день 80-летия Дональда Трампа.

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Тимур Хингеев
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