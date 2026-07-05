Путин напомнил Трампу о постоянно действующем приглашении в РФ

В ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом российский лидер Владимир Путин напомнил, что приглашение посетить Россию остаётся открытым. Об этом журналистам рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Ранее Юрий Ушаков рассказал, что инициатором телефонного разговора российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа 4 июля была американская сторона. По его словам, это о многом говорит. Отмечается, что российская сторона была инициатором предыдущего телефонного контакта — 14 июня, в день 80-летия Дональда Трампа.