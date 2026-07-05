Ушаков: Инициатива провести разговор Путина и Трампа 4 июля исходила от США

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что инициатором телефонного разговора российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа 4 июля была американская сторона. По его словам, это о многом говорит.

«Российская сторона была инициатором предыдущего телефонного контакта — 14 июня, в день 80-летия Дональда Трампа. На этот раз с предложением провести разговор именно в день празднования 250-летия независимости США вышли американские партнёры. И это о многом говорит», — отметил Ушаков.

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил президента США Дональда Трампа и американский народ с Днём независимости Соединённых Штатов. В ходе беседы лидеры также обратились к историческим событиям, связывающим две страны, включая сотрудничество в годы Второй мировой войны. Разговор продолжался почти полтора часа, был не только протокольным, но деловым и конструктивным.