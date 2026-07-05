Российский лидер Владимир Путин в беседе с президентом США Дональдом Трампом указал на искажённое представление Киева и его европейских партнёров о ситуации в зоне боевых действий. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Наш президент обрисовал картину реальной обстановки на поле боя, где российские Вооружённые силы уверенно наступают, освобождая один населённый пункт за другим», — сказал Ушаков.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул значимость взятия Константиновки, которую украинские вооружённые силы рассматривали как неприступную крепость. По его словам, российские войска опровергли это убеждение. Он назвал освобождение Константиновки «очень важной победой», отметив, что президент Владимир Путин накануне поздравил военных с этим достижением.