Решение об отмене бана Балогана принял один человек из ФИФА, и это не Инфантино
Times: Дисквалификацию Балогана приостановил глава дискомитета ФИФА Аль-Камали
Обложка © ТАСС / AP / Ted S. Warren
Глава дисциплинарного комитета ФИФА (FIFA) из ОАЭ Мохаммад Аль-Камали единолично решил приостановить дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогана. Об этом пишет The Times.
По сведениям журналистов, Мохаммад Аль-Камали сделал это без других 17 членов комитета.
Напомним, Балоган получил красную карточку в матче против Боснии и должен был пропустить игру с Бельгией. Однако ФИФА приостановила бан на год с испытательным сроком, и он сыграл. После этого президент США Дональд Трамп признался, что обращался в ФИФА и поблагодарил за исправление «несправедливости». Бельгийская федерация пыталась оспорить решение, но её жалобу отклонили. FIFA оштрафовала Балогана на 40 тысяч долларов. В итоге США всё равно проиграли Бельгии 1:4 и вылетели. После матча бельгийцы призвали пересмотреть регламенты ФИФА, а УЕФА назвал решение «выходящим за все границы».
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