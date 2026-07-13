Полуфиналы ЧМ-2026: кто вышел, расписание матчей, где смотреть и когда финал

Определились все полуфиналисты чемпионата мира по футболу 2026 года. Франция сыграет с Испанией, а Англия встретится с действующим чемпионом мира Аргентиной. Life.ru публикует расписание решающих матчей, время начала по Москве, сетку плей-офф, результаты и информацию о трансляциях.

Последнее обновление: 13 июля 2026 года, 11:30 мск

Главное о полуфиналах и финале ЧМ-2026

В полуфинал чемпионата мира 2026 года вышли Франция, Испания, Англия и Аргентина.

Первый полуфинал, Франция — Испания, состоится 14 июля в 22:00 по московскому времени. Англия и Аргентина сыграют 15 июля в 22:00 мск.

Матч за третье место начнётся 19 июля в 00:00 мск, а финал ЧМ-2026 пройдёт 19 июля в 22:00 мск. Официальное расписание опубликовано ФИФА.

Расписание полуфиналов и финала ЧМ-2026

Расписание решающих матчей ЧМ-2026: Франция — Испания, Англия — Аргентина, матч за третье место и финал. Инфографика © Life.ru

На matchtv.ru студия перед матчем Франция — Испания заявлена на 21:40 мск. Эфир перед встречей Англия — Аргентина начнётся в 21:00. Трансляции матча за третье место и финала запланированы соответственно на 23:40 18 июля и 21:00 19 июля.

Кто вышел в полуфинал ЧМ-2026

За выход в финал чемпионата мира поборются четыре сборные:

Франция;

Испания;

Англия;

Аргентина.

Все полуфиналисты уже выигрывали чемпионат мира. Аргентина становилась чемпионом три раза, Франция — дважды, Англия и Испания — по одному разу.

Франция вышла в полуфинал после победы над Марокко со счётом 2:0. Испания обыграла Бельгию — 2:1. Англия и Аргентина прошли дальше в дополнительное время: англичане победили Норвегию 2:1, а аргентинцы одолели Швейцарию 3:1.

Сетка плей-офф ЧМ-2026

Сетка плей-офф чемпионата мира 2026 года с результатами матчей, полуфиналами Франция — Испания и Англия — Аргентина, матчем за третье место и финалом. Инфографика © Life.ru

Полуфинал № 1

Франция — Испания

14 июля, 22:00 мск.

Победитель выйдет в финал, проигравший отправится в матч за третье место.

Полуфинал № 2

Англия — Аргентина

15 июля, 22:00 мск.

Победитель выйдет в финал, проигравший сыграет за бронзовые медали.

Матч за третье место

Проигравший пары Франция — Испания — проигравший пары Англия — Аргентина

Начало — 19 июля в 00:00 мск.

Финал ЧМ-2026

Победитель пары Франция — Испания — победитель пары Англия — Аргентина

Начало — 19 июля в 22:00 мск.

Франция — Испания: дата, время и где смотреть полуфинал ЧМ-2026

Матч Франция — Испания состоится во вторник, 14 июля 2026 года. Начало — в 22:00 по московскому времени.

Встреча пройдёт на Dallas Stadium в Арлингтоне. Вне турнира арена называется AT&T Stadium. По местному времени команды начнут игру в 14:00.

Где смотреть Франция — Испания

Прямая трансляция матча заявлена на «Кинопоиске». Онлайн-эфир также опубликован на платформе «Матч ТВ»: начало предматчевой студии — в 21:40 мск, старт игры — в 22:00. Доступность трансляции и условия подписки лучше дополнительно проверить непосредственно перед матчем.

Главная интрига матча Франция — Испания

Центральным противостоянием полуфинала станет дуэль Килиана Мбаппе и Ламина Ямаля. ФИФА отмечает, что французский и испанский футболисты встретятся друг с другом уже в 11-й раз в карьере.

Франция может выйти в третий финал чемпионата мира подряд. В 2018 году французы выиграли турнир, а в финале ЧМ-2022 уступили Аргентине по пенальти.

Испания борется за второй титул в истории. Свой единственный чемпионат мира испанцы выиграли в 2010 году.

Команды также встречались в полуфинале Евро-2024. Тогда Испания победила Францию со счётом 2:1 и впоследствии стала чемпионом Европы.

Как Испания вышла в полуфинал

Испания в четвертьфинале обыграла Бельгию со счётом 2:1. Фабиан Руис открыл счёт на 30-й минуте, Шарль де Кетеларе восстановил равновесие, а на 88-й минуте Микель Мерино забил победный гол.

В предыдущем раунде Испания выбила Португалию, после чего прошла Бельгию и получила путёвку в полуфинал.

Англия — Аргентина: дата, время и где смотреть полуфинал ЧМ-2026

Матч Англия — Аргентина состоится в среду, 15 июля 2026 года. Начало — в 22:00 по московскому времени.

Встречу примет Atlanta Stadium — так во время чемпионата мира называется Mercedes-Benz Stadium в Атланте.

Где смотреть Англия — Аргентина

Трансляция полуфинала запланирована на «Матч ТВ» и цифровых площадках телеканала. Предматчевая студия начнётся в 21:00 мск, стартовый свисток прозвучит в 22:00. Страница матча также опубликована в спортивном разделе «Кинопоиска».

Главная интрига матча Англия — Аргентина

Аргентина продолжает защиту чемпионского титула, завоёванного в Катаре в 2022 году. Для Лионеля Месси встреча с Англией может стать одним из последних матчей на чемпионатах мира.

Англия пытается впервые за 60 лет выйти на вершину мирового футбола. Единственный чемпионский титул англичане завоевали в 1966 году.

Матч получит дополнительное внимание из-за истории противостояния сборных. С Англией и Аргентиной связаны «рука Бога» Диего Марадоны, его знаменитый сольный гол на ЧМ-1986, удаление Дэвида Бекхэма в 1998 году и победа англичан в 2002-м.

Как Англия вышла в полуфинал

В четвертьфинале Англия победила Норвегию со счётом 2:1 в дополнительное время.

Норвежцев вывел вперёд Андреас Шельдеруп. Джуд Беллингем сравнял счёт перед перерывом, а на 93-й минуте оформил дубль и принёс Англии путёвку в полуфинал.

Главным скандалом матча стал эпизод перед первым голом Беллингема. Представители Норвегии заявили, что мяч мог попасть в трос подвесной камеры и изменить траекторию. ФИФА сообщила, что датчики внутри мяча не зафиксировали постороннего контакта. Спорный эпизод получил в соцсетях название Cablegate.

Как Аргентина вышла в полуфинал

Аргентина обыграла Швейцарию со счётом 3:1 в дополнительное время.

Алексис Макаллистер открыл счёт на десятой минуте после подачи углового Лионелем Месси. Дан Ндой сравнял счёт, однако в дополнительное время Хулиан Альварес и Лаутаро Мартинес принесли аргентинцам победу.

Аргентина остаётся единственной командой из полуфинальной четвёрки, которая может выиграть второй чемпионат мира подряд.

Результаты четвертьфиналов ЧМ-2026

Франция — Марокко — 2:0

Голы: Килиан Мбаппе, 60; Усман Дембеле, 66.

Испания — Бельгия — 2:1

Голы: Фабиан Руис, 30; Шарль де Кетеларе, 41; Микель Мерино, 88.

Норвегия — Англия — 1:2 после дополнительного времени

Голы: Андреас Шельдеруп, 36; Джуд Беллингем, 45+2 и 93.

Аргентина — Швейцария — 3:1 после дополнительного времени

Голы Аргентины: Алексис Макаллистер, 10; Хулиан Альварес, 112; Лаутаро Мартинес, 120+1.

Когда матч за третье место ЧМ-2026

Матч за третье место пройдёт на Miami Stadium в Майами-Гарденс.

По местному времени игра состоится 18 июля в 17:00. В Москве к этому моменту уже наступит 19 июля, поэтому начало матча — 19 июля в 00:00 мск.

За бронзовые медали сыграют команды, которые проиграют полуфиналы Франция — Испания и Англия — Аргентина.

Когда финал ЧМ-2026

Финал чемпионата мира по футболу 2026 года состоится в воскресенье, 19 июля. Начало — в 22:00 по московскому времени.

Решающая встреча пройдёт на New York New Jersey Stadium в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси. Вне чемпионата мира арена называется MetLife Stadium.

В финале сыграют победители матчей Франция — Испания и Англия — Аргентина.

Возможные пары финала ЧМ-2026

В решающем матче возможны четыре сочетания:

Франция — Англия;

Франция — Аргентина;

Испания — Англия;

Испания — Аргентина.

В случае побед Франции и Аргентины повторится финал ЧМ-2022. Четыре года назад основное и дополнительное время завершились со счётом 3:3, после чего аргентинцы выиграли серию пенальти.

Где смотреть полуфиналы и финал ЧМ-2026

Трансляции решающих матчей чемпионата мира доступны на телеканалах и цифровых площадках холдинга «Матч». В расписании matchtv.ru указаны оба полуфинала, матч за третье место и финал.

Матчи также представлены в спортивном разделе «Кинопоиска». Для отдельных эфиров может потребоваться активная подписка. Условия просмотра стоит проверять на странице конкретной трансляции перед началом игры.

Лучшие мемы ЧМ-2026 перед полуфиналами

«Камера-паук вывела Англию в полуфинал»

Главным источником мемов после четвертьфиналов стал спорный первый гол Англии в ворота Норвегии. Болельщики изображают трос spidercam в форме сборной Англии и называют его лучшим ассистентом команды.

ФИФА настаивает, что встроенный в мяч датчик не зафиксировал контакта с тросом, однако обсуждение эпизода продолжается.

Когда у Англии появился дополнительный игрок над полем

Мбаппе против Ямаля

Перед матчем Франция — Испания болельщики сравнивают двух главных звёзд разных поколений. Мбаппе пытается выйти в третий подряд финал чемпионата мира, а Ямаль — приблизить Испанию ко второму титулу.

Когда встретились финальный босс и игрок, который прошёл игру слишком быстро

Месси снова идёт за кубком

Аргентина продолжает защиту титула, а Месси вновь находится в двух победах от чемпионства. В мемах партнёры аргентинца получают от капитана задания забивать, пока он руководит игрой и раздаёт передачи.

Месси: я уже всё доказал. Также Месси: ещё один кубок не помешает

«Футбол возвращается домой»

После выхода Англии в полуфинал болельщики снова используют фразу It’s coming home. Соперники отвечают напоминаниями, что последний и единственный чемпионский титул англичане выиграли в 1966 году.

Посылка «футбол возвращается домой» задерживается уже 60 лет

Главные интриги решающей недели ЧМ-2026

Получится ли повторение финала Аргентина — Франция

Для повторения финала ЧМ-2022 Франция должна победить Испанию, а Аргентина — Англию.

Выиграет ли Аргентина второй чемпионат мира подряд

Последней командой, которой удавалось защитить титул чемпиона мира, была Бразилия, победившая на турнирах 1958 и 1962 годов.

Выйдет ли Франция в третий финал подряд

Французы играли в финалах ЧМ-2018 и ЧМ-2022. Победа над Испанией позволит им третий раз подряд добраться до решающего матча.

Закончится ли 60-летнее ожидание Англии

В 2026 году исполняется ровно 60 лет единственной победе сборной Англии на чемпионатах мира.

Последние новости ЧМ-2026

13 июля, 11:30 мск. Определились все полуфиналисты чемпионата мира. Франция сыграет с Испанией, Англия — с Аргентиной.

12 июля. Аргентина победила Швейцарию в дополнительное время и стала последним участником полуфинала.

12 июля. Англия прошла Норвегию благодаря дублю Джуда Беллингема.

11 июля. Испания победила Бельгию после гола Микеля Мерино на 88-й минуте.

10 июля. Франция обыграла Марокко и первой вышла в полуфинал.

Частые вопросы

Кто вышел в полуфинал ЧМ-2026?

В полуфинал вышли Франция, Испания, Англия и Аргентина.

Какие пары полуфиналов ЧМ-2026?

Франция сыграет с Испанией, а Англия встретится с Аргентиной.

Когда играет Франция — Испания?

Матч состоится 14 июля. Начало — в 22:00 по московскому времени.

Когда играет Англия — Аргентина?

Полуфинал пройдёт 15 июля и начнётся в 22:00 мск.

Где смотреть Франция — Испания?

Трансляция заявлена на «Кинопоиске» и платформе «Матч ТВ». Предматчевая студия на matchtv.ru начнётся в 21:40 мск.

Где смотреть Англия — Аргентина?

Матч покажут «Матч ТВ» и цифровые ресурсы телеканала. Предматчевый эфир начнётся в 21:00 мск.

Когда финал ЧМ-2026?

Финал чемпионата мира состоится 19 июля 2026 года. Начало — в 22:00 мск.

Где пройдёт финал ЧМ-2026?

Финал пройдёт на New York New Jersey Stadium в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси.

Когда матч за третье место?

Матч за бронзовые медали начнётся 19 июля в 00:00 по московскому времени.

Кто может сыграть в финале?

Возможны четыре пары: Франция — Англия, Франция — Аргентина, Испания — Англия или Испания — Аргентина.

Кто является действующим чемпионом мира?

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, победившая на турнире 2022 года.