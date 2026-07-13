Полуфиналы ЧМ-2026: кто вышел, расписание матчей, где смотреть и когда финал
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Кто вышел в полуфинал ЧМ-2026, когда играют Франция — Испания и Англия — Аргентина, время матчей, где смотреть, сетка и дата финала.
Определились все полуфиналисты чемпионата мира по футболу 2026 года. Франция сыграет с Испанией, а Англия встретится с действующим чемпионом мира Аргентиной. Life.ru публикует расписание решающих матчей, время начала по Москве, сетку плей-офф, результаты и информацию о трансляциях.
Последнее обновление: 13 июля 2026 года, 11:30 мск
Главное о полуфиналах и финале ЧМ-2026
В полуфинал чемпионата мира 2026 года вышли Франция, Испания, Англия и Аргентина.
Первый полуфинал, Франция — Испания, состоится 14 июля в 22:00 по московскому времени. Англия и Аргентина сыграют 15 июля в 22:00 мск.
Матч за третье место начнётся 19 июля в 00:00 мск, а финал ЧМ-2026 пройдёт 19 июля в 22:00 мск. Официальное расписание опубликовано ФИФА.
Расписание полуфиналов и финала ЧМ-2026
Расписание решающих матчей ЧМ-2026: Франция — Испания, Англия — Аргентина, матч за третье место и финал. Инфографика © Life.ru
На matchtv.ru студия перед матчем Франция — Испания заявлена на 21:40 мск. Эфир перед встречей Англия — Аргентина начнётся в 21:00. Трансляции матча за третье место и финала запланированы соответственно на 23:40 18 июля и 21:00 19 июля.
Кто вышел в полуфинал ЧМ-2026
За выход в финал чемпионата мира поборются четыре сборные:
- Франция;
- Испания;
- Англия;
- Аргентина.
Все полуфиналисты уже выигрывали чемпионат мира. Аргентина становилась чемпионом три раза, Франция — дважды, Англия и Испания — по одному разу.
Франция вышла в полуфинал после победы над Марокко со счётом 2:0. Испания обыграла Бельгию — 2:1. Англия и Аргентина прошли дальше в дополнительное время: англичане победили Норвегию 2:1, а аргентинцы одолели Швейцарию 3:1.
Сетка плей-офф ЧМ-2026
Сетка плей-офф чемпионата мира 2026 года с результатами матчей, полуфиналами Франция — Испания и Англия — Аргентина, матчем за третье место и финалом. Инфографика © Life.ru
Полуфинал № 1
Франция — Испания
14 июля, 22:00 мск.
Победитель выйдет в финал, проигравший отправится в матч за третье место.
Полуфинал № 2
Англия — Аргентина
15 июля, 22:00 мск.
Победитель выйдет в финал, проигравший сыграет за бронзовые медали.
Матч за третье место
Проигравший пары Франция — Испания — проигравший пары Англия — Аргентина
Начало — 19 июля в 00:00 мск.
Финал ЧМ-2026
Победитель пары Франция — Испания — победитель пары Англия — Аргентина
Начало — 19 июля в 22:00 мск.
Франция — Испания: дата, время и где смотреть полуфинал ЧМ-2026
Матч Франция — Испания состоится во вторник, 14 июля 2026 года. Начало — в 22:00 по московскому времени.
Встреча пройдёт на Dallas Stadium в Арлингтоне. Вне турнира арена называется AT&T Stadium. По местному времени команды начнут игру в 14:00.
Где смотреть Франция — Испания
Прямая трансляция матча заявлена на «Кинопоиске». Онлайн-эфир также опубликован на платформе «Матч ТВ»: начало предматчевой студии — в 21:40 мск, старт игры — в 22:00. Доступность трансляции и условия подписки лучше дополнительно проверить непосредственно перед матчем.
Главная интрига матча Франция — Испания
Центральным противостоянием полуфинала станет дуэль Килиана Мбаппе и Ламина Ямаля. ФИФА отмечает, что французский и испанский футболисты встретятся друг с другом уже в 11-й раз в карьере.
Франция может выйти в третий финал чемпионата мира подряд. В 2018 году французы выиграли турнир, а в финале ЧМ-2022 уступили Аргентине по пенальти.
Испания борется за второй титул в истории. Свой единственный чемпионат мира испанцы выиграли в 2010 году.
Команды также встречались в полуфинале Евро-2024. Тогда Испания победила Францию со счётом 2:1 и впоследствии стала чемпионом Европы.
Как Испания вышла в полуфинал
Испания в четвертьфинале обыграла Бельгию со счётом 2:1. Фабиан Руис открыл счёт на 30-й минуте, Шарль де Кетеларе восстановил равновесие, а на 88-й минуте Микель Мерино забил победный гол.
В предыдущем раунде Испания выбила Португалию, после чего прошла Бельгию и получила путёвку в полуфинал.
Англия — Аргентина: дата, время и где смотреть полуфинал ЧМ-2026
Матч Англия — Аргентина состоится в среду, 15 июля 2026 года. Начало — в 22:00 по московскому времени.
Встречу примет Atlanta Stadium — так во время чемпионата мира называется Mercedes-Benz Stadium в Атланте.
Где смотреть Англия — Аргентина
Трансляция полуфинала запланирована на «Матч ТВ» и цифровых площадках телеканала. Предматчевая студия начнётся в 21:00 мск, стартовый свисток прозвучит в 22:00. Страница матча также опубликована в спортивном разделе «Кинопоиска».
Главная интрига матча Англия — Аргентина
Аргентина продолжает защиту чемпионского титула, завоёванного в Катаре в 2022 году. Для Лионеля Месси встреча с Англией может стать одним из последних матчей на чемпионатах мира.
Англия пытается впервые за 60 лет выйти на вершину мирового футбола. Единственный чемпионский титул англичане завоевали в 1966 году.
Матч получит дополнительное внимание из-за истории противостояния сборных. С Англией и Аргентиной связаны «рука Бога» Диего Марадоны, его знаменитый сольный гол на ЧМ-1986, удаление Дэвида Бекхэма в 1998 году и победа англичан в 2002-м.
Как Англия вышла в полуфинал
В четвертьфинале Англия победила Норвегию со счётом 2:1 в дополнительное время.
Норвежцев вывел вперёд Андреас Шельдеруп. Джуд Беллингем сравнял счёт перед перерывом, а на 93-й минуте оформил дубль и принёс Англии путёвку в полуфинал.
Главным скандалом матча стал эпизод перед первым голом Беллингема. Представители Норвегии заявили, что мяч мог попасть в трос подвесной камеры и изменить траекторию. ФИФА сообщила, что датчики внутри мяча не зафиксировали постороннего контакта. Спорный эпизод получил в соцсетях название Cablegate.
Как Аргентина вышла в полуфинал
Аргентина обыграла Швейцарию со счётом 3:1 в дополнительное время.
Алексис Макаллистер открыл счёт на десятой минуте после подачи углового Лионелем Месси. Дан Ндой сравнял счёт, однако в дополнительное время Хулиан Альварес и Лаутаро Мартинес принесли аргентинцам победу.
Аргентина остаётся единственной командой из полуфинальной четвёрки, которая может выиграть второй чемпионат мира подряд.
Результаты четвертьфиналов ЧМ-2026
- Франция — Марокко — 2:0
Голы: Килиан Мбаппе, 60; Усман Дембеле, 66.
- Испания — Бельгия — 2:1
Голы: Фабиан Руис, 30; Шарль де Кетеларе, 41; Микель Мерино, 88.
- Норвегия — Англия — 1:2 после дополнительного времени
Голы: Андреас Шельдеруп, 36; Джуд Беллингем, 45+2 и 93.
- Аргентина — Швейцария — 3:1 после дополнительного времени
Голы Аргентины: Алексис Макаллистер, 10; Хулиан Альварес, 112; Лаутаро Мартинес, 120+1.
Когда матч за третье место ЧМ-2026
Матч за третье место пройдёт на Miami Stadium в Майами-Гарденс.
По местному времени игра состоится 18 июля в 17:00. В Москве к этому моменту уже наступит 19 июля, поэтому начало матча — 19 июля в 00:00 мск.
За бронзовые медали сыграют команды, которые проиграют полуфиналы Франция — Испания и Англия — Аргентина.
Когда финал ЧМ-2026
Финал чемпионата мира по футболу 2026 года состоится в воскресенье, 19 июля. Начало — в 22:00 по московскому времени.
Решающая встреча пройдёт на New York New Jersey Stadium в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси. Вне чемпионата мира арена называется MetLife Stadium.
В финале сыграют победители матчей Франция — Испания и Англия — Аргентина.
Возможные пары финала ЧМ-2026
В решающем матче возможны четыре сочетания:
- Франция — Англия;
- Франция — Аргентина;
- Испания — Англия;
- Испания — Аргентина.
В случае побед Франции и Аргентины повторится финал ЧМ-2022. Четыре года назад основное и дополнительное время завершились со счётом 3:3, после чего аргентинцы выиграли серию пенальти.
Где смотреть полуфиналы и финал ЧМ-2026
Трансляции решающих матчей чемпионата мира доступны на телеканалах и цифровых площадках холдинга «Матч». В расписании matchtv.ru указаны оба полуфинала, матч за третье место и финал.
Матчи также представлены в спортивном разделе «Кинопоиска». Для отдельных эфиров может потребоваться активная подписка. Условия просмотра стоит проверять на странице конкретной трансляции перед началом игры.
Лучшие мемы ЧМ-2026 перед полуфиналами
«Камера-паук вывела Англию в полуфинал»
Главным источником мемов после четвертьфиналов стал спорный первый гол Англии в ворота Норвегии. Болельщики изображают трос spidercam в форме сборной Англии и называют его лучшим ассистентом команды.
ФИФА настаивает, что встроенный в мяч датчик не зафиксировал контакта с тросом, однако обсуждение эпизода продолжается.
Когда у Англии появился дополнительный игрок над полем
Мбаппе против Ямаля
Перед матчем Франция — Испания болельщики сравнивают двух главных звёзд разных поколений. Мбаппе пытается выйти в третий подряд финал чемпионата мира, а Ямаль — приблизить Испанию ко второму титулу.
Когда встретились финальный босс и игрок, который прошёл игру слишком быстро
Месси снова идёт за кубком
Аргентина продолжает защиту титула, а Месси вновь находится в двух победах от чемпионства. В мемах партнёры аргентинца получают от капитана задания забивать, пока он руководит игрой и раздаёт передачи.
Месси: я уже всё доказал. Также Месси: ещё один кубок не помешает
«Футбол возвращается домой»
После выхода Англии в полуфинал болельщики снова используют фразу It’s coming home. Соперники отвечают напоминаниями, что последний и единственный чемпионский титул англичане выиграли в 1966 году.
Посылка «футбол возвращается домой» задерживается уже 60 лет
Главные интриги решающей недели ЧМ-2026
Получится ли повторение финала Аргентина — Франция
Для повторения финала ЧМ-2022 Франция должна победить Испанию, а Аргентина — Англию.
Выиграет ли Аргентина второй чемпионат мира подряд
Последней командой, которой удавалось защитить титул чемпиона мира, была Бразилия, победившая на турнирах 1958 и 1962 годов.
Выйдет ли Франция в третий финал подряд
Французы играли в финалах ЧМ-2018 и ЧМ-2022. Победа над Испанией позволит им третий раз подряд добраться до решающего матча.
Закончится ли 60-летнее ожидание Англии
В 2026 году исполняется ровно 60 лет единственной победе сборной Англии на чемпионатах мира.
Последние новости ЧМ-2026
13 июля, 11:30 мск. Определились все полуфиналисты чемпионата мира. Франция сыграет с Испанией, Англия — с Аргентиной.
12 июля. Аргентина победила Швейцарию в дополнительное время и стала последним участником полуфинала.
12 июля. Англия прошла Норвегию благодаря дублю Джуда Беллингема.
11 июля. Испания победила Бельгию после гола Микеля Мерино на 88-й минуте.
10 июля. Франция обыграла Марокко и первой вышла в полуфинал.
Частые вопросы
- Кто вышел в полуфинал ЧМ-2026?
В полуфинал вышли Франция, Испания, Англия и Аргентина.
- Какие пары полуфиналов ЧМ-2026?
Франция сыграет с Испанией, а Англия встретится с Аргентиной.
- Когда играет Франция — Испания?
Матч состоится 14 июля. Начало — в 22:00 по московскому времени.
- Когда играет Англия — Аргентина?
Полуфинал пройдёт 15 июля и начнётся в 22:00 мск.
- Где смотреть Франция — Испания?
Трансляция заявлена на «Кинопоиске» и платформе «Матч ТВ». Предматчевая студия на matchtv.ru начнётся в 21:40 мск.
- Где смотреть Англия — Аргентина?
Матч покажут «Матч ТВ» и цифровые ресурсы телеканала. Предматчевый эфир начнётся в 21:00 мск.
- Когда финал ЧМ-2026?
Финал чемпионата мира состоится 19 июля 2026 года. Начало — в 22:00 мск.
- Где пройдёт финал ЧМ-2026?
Финал пройдёт на New York New Jersey Stadium в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси.
- Когда матч за третье место?
Матч за бронзовые медали начнётся 19 июля в 00:00 по московскому времени.
- Кто может сыграть в финале?
Возможны четыре пары: Франция — Англия, Франция — Аргентина, Испания — Англия или Испания — Аргентина.
- Кто является действующим чемпионом мира?
Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, победившая на турнире 2022 года.
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