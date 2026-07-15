Месси против Беллингема: где смотреть Англия — Аргентина и кто сыграет с Испанией

Сборные Англии и Аргентины сыграют сегодня, 15 июля, во втором полуфинале чемпионата мира по футболу 2026 года. Матч начнётся в 22:00 по московскому времени. Победитель встретится в финале с Испанией, которая накануне обыграла Францию со счётом 2:0.

Главной афишей встречи станет противостояние Лионеля Месси с Джудом Беллингемом и Харри Кейном. Аргентина пытается второй раз подряд выйти в финал чемпионата мира, а Англия — впервые с 1966 года вернуться в решающий матч турнира.

Обновлено 15 июля 2026 года, 11:00 мск.

Англия — Аргентина 15 июля: главное о матче

Инфографика матча Англия — Аргентина 15 июля 2026 года: время начала, стадион, трансляция, судья и дата финала ЧМ-2026 © Life.ru

Матч пройдёт на Atlanta Stadium — так во время чемпионата мира называется Mercedes-Benz Stadium в Атланте. Начало встречи — в 22:00 по московскому времени. Официальная страница игры также опубликована в матч-центре ФИФА.

Полное расписание решающих матчей, актуальная сетка и дата финала ЧМ-2026 собраны в главном хабе Life.ru.

Где смотреть Англия — Аргентина в России

Прямую трансляцию полуфинала Англия — Аргентина покажут телеканалы «Матч ТВ», МАТЧ ПРЕМЬЕР и «Матч! Футбол 1». Смотреть игру онлайн можно будет на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru, а также в приложении «Матч ТВ».

Предматчевая студия начнётся в 21:00 по московскому времени. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.

Где смотреть матч Англия — Аргентина онлайн

matchtv.ru;

sportbox.ru;

приложение «Матч ТВ».

Условия доступа к онлайн-трансляции лучше проверить на странице конкретного эфира непосредственно перед началом встречи.

Во сколько начинается Англия — Аргентина

Полуфинал чемпионата мира Англия — Аргентина состоится сегодня, 15 июля. Матч начнётся в 22:00 по московскому времени.

По местному времени команды выйдут на поле в Атланте в 15:00. Предматчевый эфир российских телеканалов и цифровых площадок стартует за час до начала игры.

Составы Англии и Аргентины на полуфинал ЧМ-2026

Официальные стартовые составы Англии и Аргентины появятся примерно за час до начала матча. Ниже приведены предполагаемые варианты с учётом четвертьфиналов, последних тренировок и состояния футболистов.

Предполагаемый состав Англии

Пикфорд — Джеймс, Конса, Гехи, О’Райли — Андерсон, Райс — Сака, Беллингем, Гордон — Кейн.

Томас Тухель должен решить, возвращать ли Риса Джеймса в основу после повреждения задней поверхности бедра. В четвертьфинале с Норвегией защитник вышел на замену и провёл первый матч после группового этапа.

Букайо Сака претендует на место в старте вместо Нони Мадуэке. Сака заметно усилил игру Англии после выхода на замену в четвертьфинале.

Предполагаемый состав Аргентины

Эмилиано Мартинес — Молина, Медина, Лисандро Мартинес, Тальяфико — Паредес — де Пауль, Макаллистер — Энцо Фернандес — Хулиан Альварес, Месси.

Лионель Скалони может сохранить схему с двумя нападающими — Месси и Хулианом Альваресом. Главная развилка касается центра обороны: Кристиан Ромеро провёл тяжёлый четвертьфинал и может уступить место Факундо Медине.

Лаутаро Мартинес остаётся главным вариантом для усиления атаки по ходу встречи.

В какой форме сыграет Аргентина против Англии

Аргентина выйдет на полуфинал в тёмно-синей форме. Именно в похожем комплекте аргентинцы побеждали Англию на чемпионатах мира 1986 и 1998 годов, поэтому перед игрой болельщики снова заговорили о счастливой форме команды. Томас Тухель признался, что понимает подобные суеверия, хотя Лионель Скалони объяснил выбор экипировки традицией.

Сыграет ли Лионель Месси против Англии

Лионель Месси должен начать матч с первых минут. В четвертьфинале против Швейцарии аргентинский капитан получил удар по лицу и ненадолго покидал поле для оказания помощи, но затем продолжил игру и провёл все 120 минут.

Серьёзного повреждения у Месси не выявлено. Ожидается, что он выйдет в стартовом составе и впервые в карьере сыграет против сборной Англии.

Месси забил восемь голов на ЧМ-2026 и довёл общее количество мячей на чемпионатах мира до 21. Нападающий продолжает борьбу за звание лучшего бомбардира турнира

Сыграет ли Деклан Райс против Аргентины

Деклан Райс ожидается в стартовом составе Англии. Полузащитник был заменён после первого тайма четвертьфинала с Норвегией из-за последствий болезни, усталости и беспокоивших его болей в задней поверхности бедра и нижней части спины.

Перед полуфиналом Райс вернулся к полноценным тренировкам. Тренерский штаб рассчитывает, что он сможет начать игру с первых минут.

При этом Англии точно не помогут Джордан Хендерсон, перенёсший операцию из-за травмы запястья, и дисквалифицированный Джарелл Куанса.

Месси против Беллингема и Кейна — главная дуэль матча

Лионель Месси подходит к полуфиналу в качестве лучшего бомбардира среди оставшихся на турнире футболистов. На его счету восемь голов.

Харри Кейн и Джуд Беллингем забили по шесть мячей. Оба англичанина сохраняют шансы догнать Месси в споре за «Золотую бутсу».

Беллингем стал главным героем четвертьфинала Англии с Норвегией. Полузащитник оформил дубль, сравняв счёт перед перерывом и забив победный мяч в дополнительное время.

Кейн важен для Англии не только как завершитель атак. Он опускается глубже, освобождает зоны для Беллингема и фланговых футболистов и помогает команде выходить из-под давления.

Месси действует свободнее. Он ищет пространство между линиями, смещается в правый полуфланг и подключает к атакам Альвареса, де Пауля и Макаллистера. Томас Тухель признал, что полностью выключить Месси из игры невозможно, однако Англия постарается ограничить пространство вокруг аргентинского капитана.

Как Англия вышла в полуфинал ЧМ-2026

Сборная Англии заняла первое место в своей группе, после чего прошла три раунда плей-офф:

1/16 финала: Англия — ДР Конго — 2:1;

1/8 финала: Мексика — Англия — 2:3;

четвертьфинал: Норвегия — Англия — 1:2 после дополнительного времени.

Англичане выиграли все три матча плей-офф с разницей в один мяч. Команда Томаса Тухеля пока не выглядит безупречно, однако регулярно находит способ переломить ход встречи.

В четвертьфинале Англия уступала Норвегии, но два гола Беллингема вывели команду в полуфинал. Победа позволит англичанам впервые за 60 лет сыграть в финале чемпионата мира.

Как Аргентина вышла в полуфинал ЧМ-2026

Аргентина выиграла свою группу и также прошла три раунда плей-офф:

1/16 финала: Аргентина — Кабо-Верде — 3:2 после дополнительного времени;

1/8 финала: Аргентина — Египет — 3:2;

четвертьфинал: Аргентина — Швейцария — 3:1 после дополнительного времени.

Каждый матч плей-офф получился для действующих чемпионов мира тяжёлым. Аргентина дважды проводила дополнительное время, а во встрече с Египтом отыгралась со счёта 0:2 в концовке.

В четвертьфинале против Швейцарии Алексис Макаллистер открыл счёт после подачи Месси. Швейцарцы восстановили равновесие, но в дополнительное время Хулиан Альварес и Лаутаро Мартинес принесли Аргентине победу.

Аргентина может стать первой сборной с 1962 года, которой удалось защитить звание чемпиона мира. Последний раз два турнира подряд выигрывала Бразилия — в 1958 и 1962 годах.

История матчей Англии и Аргентины

Англия и Аргентина пять раз встречались на чемпионатах мира. Англичане одержали три победы, аргентинцы выиграли один матч в основное время и ещё один — в серии пенальти.

История матчей Англии и Аргентины на чемпионатах мира: результаты встреч команд в 1962, 1966, 1986, 1998 и 2002 годах © Life.ru

Нынешний полуфинал станет первой официальной встречей команд за 24 года.

«Рука Бога», удаление Бекхэма и пенальти 2002 года

Самый известный матч Англии и Аргентины состоялся в четвертьфинале ЧМ-1986. Диего Марадона сначала забил рукой гол, вошедший в историю как «рука Бога», а затем прошёл нескольких соперников и отметился мячом, который позднее назвали «голом столетия».

В 1998 году Дэвид Бекхэм был удалён после эпизода с Диего Симеоне. Англия уступила в серии пенальти.

Через четыре года Бекхэм забил Аргентине с пенальти и принёс англичанам победу со счётом 1:0. Матч 15 июля станет продолжением одного из самых эмоциональных противостояний чемпионатов мира

Кто фаворит Англия — Аргентина

Букмекеры считают небольшим фаворитом сборную Англии. По состоянию на 11:00 мск 15 июля коэффициент на победу англичан в основное время составлял около 2,8. Успех Аргентины оценивался коэффициентом 3,05, ничья — 2,9. К началу матча значения могут измениться.

Англия выглядит глубже по составу и располагает большим количеством футболистов, способных усилить игру со скамейки. Беллингем и Кейн находятся в хорошей результативной форме, а возвращение Сака и Джеймса добавляет Тухелю тактических вариантов.

Сильная сторона Аргентины — опыт решающих матчей. Команда Скалони выиграла ЧМ-2022, умеет терпеть под давлением и уже несколько раз спасалась в тяжёлых ситуациях на нынешнем турнире.

Прогноз на матч Англия — Аргентина

Обе команды прошли плей-офф без убедительного превосходства над соперниками. Англия выиграла три матча с минимальной разницей, Аргентина дважды провела на поле по 120 минут.

Англичане постараются лишить Месси свободного пространства между полузащитой и защитой. Для этого Райсу и Андерсону придётся внимательно контролировать передачи на аргентинского капитана, не оставляя без присмотра Альвареса и рывки Макаллистера.

Аргентина, вероятно, попробует замедлить темп и заставить Англию вести позиционную атаку. При таком сценарии особенно важными станут стандарты, индивидуальные действия Беллингема и дуэль Кейна с центральными защитниками.

Прогноз Life.ru: 1:1 в основное время, Англия выйдет в финал после дополнительного времени или серии пенальти.

Минимальное преимущество отдаём Англии за счёт глубины состава и свежести игроков. Однако опыт Аргентины и форма Месси делают эту пару практически равной.

Кто выйдет в финал ЧМ-2026

Победитель матча Англия — Аргентина станет вторым финалистом чемпионата мира и сыграет с Испанией.

Испанцы получили путёвку в финал после победы над Францией со счётом 2:0. Голы забили Микель Оярсабаль и Педро Порро.

Финал ЧМ-2026 состоится 19 июля в 22:00 по московскому времени на New York New Jersey Stadium в Ист-Ратерфорде. Полное расписание решающих матчей и актуальная сетка опубликованы в главном хабе Life.ru.

Проигравшая команда встретится с Францией в матче за третье место. Бронзовая игра начнётся в ночь на 19 июля в 00:00 мск.

Что будет при ничьей

Если после 90 минут счёт останется равным, Англия и Аргентина сыграют два дополнительных тайма по 15 минут.

Если победитель не определится в дополнительное время, второго финалиста ЧМ-2026 выявит серия пенальти.

Кто будет судить Англия — Аргентина

Главным арбитром матча назначен американец Исмаил Эльфат. Ему будут помогать Кори Паркер и Кайл Аткинс. Резервным судьёй станет итальянец Маурицио Мариани.

Эльфат ранее работал на матчах чемпионатов мира и был четвёртым арбитром финала ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией.

Частые вопросы

Когда матч Англия — Аргентина?

Полуфинал состоится сегодня, 15 июля 2026 года.

Во сколько начинается Англия — Аргентина?

Матч начнётся в 22:00 по московскому времени. Предматчевый эфир стартует в 21:00 мск.

Где смотреть Англия — Аргентина?

Прямую трансляцию покажут «Матч ТВ», МАТЧ ПРЕМЬЕР и «Матч! Футбол 1». Онлайн-эфир будет доступен на matchtv.ru, sportbox.ru и в приложении «Матч ТВ».

Где пройдёт матч?

Полуфинал состоится на Atlanta Stadium, известном как Mercedes-Benz Stadium, в Атланте.

Сыграет ли Лионель Месси?

Ожидается, что Месси выйдет в стартовом составе. Полученный в четвертьфинале удар по лицу не помешал ему закончить матч со Швейцарией.

Сыграет ли Деклан Райс?

Райс вернулся к тренировкам и должен выйти с первых минут. Перед полуфиналом он восстанавливался после болезни и проблем с мышцами.

Кто фаворит?

Небольшим фаворитом считается Англия. При этом разница в шансах команд минимальна, а Аргентина является действующим чемпионом мира.

С кем победитель сыграет в финале?

Победитель встретится со сборной Испании.

Когда финал ЧМ-2026?

Финал пройдёт 19 июля и начнётся в 22:00 по московскому времени.

С кем проигравший сыграет за третье место?

Проигравшая команда встретится со сборной Франции.