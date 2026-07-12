Сборная Англии в четвёртый раз вышла в полуфинал ЧМ, обыграв Норвегию

Сборная Англии по футболу одержала победу над командой Норвегии со счётом 2:1 в дополнительное время и вышла в полуфинал чемпионата мира. Встреча прошла в Майами.

В составе победителей дубль оформил Джуд Беллингем, забив на 45+2-й и 93-й минутах. У норвежцев на 36-й минуте отличился Андреас Шельдеруп. После первого дополнительного тайма замену провели нападающему сборной Норвегии Эрлингу Холанду, на счету которого семь голов на турнире.

Англичане в четвёртый раз в истории сыграют в полуфинале чемпионатов мира — ранее они дважды финишировали четвёртыми (1990, 2018) и один раз становились чемпионами (1966). Норвежцы впервые в истории дошли до четвертьфинала мирового первенства. В полуфинале сборная Англии встретится с победителем пары Аргентина — Швейцария, матч которой пройдёт в ночь на 12 июля. Игра с участием англичан состоится 15 июля.

Ранее в соцсетях распространялись видео, на которых сотни болельщиков сборной Норвегии собрались у мемориала Виктории напротив Букингемского дворца в Лондоне перед четвертьфинальным матчем. Фанаты воспроизводили ритуал гребли на драккаре — традиционное празднование побед норвежских футболистов вместе с поклонниками. Люди развернули национальные флаги, пели песни, многие надели футболки с символикой сборной.