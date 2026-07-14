Британцы выпьют больше пива, чем в Новый год, пока Месси будет впервые играть с Англией

В полуфинальном матче чемпионата мира между Англией и Аргентиной британские пабы нальют рекордное количество пива. По прогнозам Британской ассоциации пивоваров и владельцев пабов (BBPA), завтра по всей стране будет продано до 14 миллионов пинт — на шесть миллионов больше, чем в обычную июльскую среду, сообщает Daily Mail.

«Благодаря чемпионату мира по футболу мы увидели, что миллионы дополнительных пинт пива были проданы после матчей национальных сборных», — заявила Эмма МакКларкин, исполнительный директор BBPA, добавив, что прирост продаж превышает показатели праздничных дней и даже новогодней ночи.

Предстоящая игра рассматривается болельщиками как шанс свести счёты за легендарный гол Диего Марадоны «рукой Бога» на мексиканском стадионе «Ацтека» в 1986 году. Тогда аргентинцы выбили Англию из турнира и в итоге стали чемпионами.

Соперничество между странами длится уже 60 лет, начиная с четвертьфинала 1966 года, где хозяева турнира победили после спорного удаления капитана соперника. Лионель Месси, для которого этот мундиаль, вероятно, станет последним, признался, что рад предстоящей встрече.

«Встреча с Англией будет особенной. Это моя первая игра против Англии. Я играл почти против всех, кроме них. Это отличная команда, настоящая футбольная держава; всегда интересно встречаться с такими соперниками», — отметил футболист аргентинскому изданию Ole.

Для британских пабов, которые ежемесячно закрываются десятками из-за высоких налогов, чемпионат мира стал настоящим спасением. Люк Уайт, управляющий директор Estrella Damm UK, заявил, что футбольная лихорадка помогает некоторым заведениям оставаться на плаву.