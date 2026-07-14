Мбаппе против Ямаля: где смотреть матч Франция – Испания и кто выйдет в финал ЧМ-2026
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Франция и Испания сыграют 14 июля в полуфинале ЧМ-2026. Во сколько начало, где смотреть трансляцию, составы, прогноз и кто выйдет в финал.
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Сборные Франции и Испании сыграют сегодня, 14 июля, в первом полуфинале чемпионата мира по футболу 2026 года. Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени. Победитель станет первым финалистом турнира и 19 июля поборется за Кубок мира. Полное расписание полуфиналов, сетка плей-офф и дата финала ЧМ-2026 собраны в главном хабе Life.ru.
Главная афиша матча — противостояние Килиана Мбаппе и Ламина Ямаля. Франция пытается выйти в третий финал ЧМ подряд, а Испания — впервые после своего чемпионского турнира 2010 года. Life.ru рассказывает, где смотреть Франция — Испания, во сколько начало, какие составы могут выйти на поле и кто ближе к победе.
Обновлено 14 июля 2026 года.
Франция — Испания 14 июля: главное о матче
Игра пройдёт на Dallas Stadium в Арлингтоне, штат Техас. За пределами чемпионата мира арена известна как AT&T Stadium. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.
Инфографика о матче Франция — Испания в полуфинале ЧМ-2026: игра 14 июля в 22:00 мск на Dallas Stadium, трансляция на «Кинопоиске» и цифровых ресурсах «Матч ТВ» © Life.ru
Где смотреть Франция — Испания в России
Прямую трансляцию полуфинала Франция — Испания можно будет посмотреть на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru, а также в приложении «Матч ТВ». Предматчевый эфир начнётся в 21:40 мск, сама встреча — в 22:00.
Трансляция также заявлена в спортивном разделе «Кинопоиска». Для просмотра на этой платформе потребуется действующая подписка.
Где смотреть матч Франция — Испания онлайн
- matchtv.ru;
- sportbox.ru;
- приложение «Матч ТВ»;
- спортивный раздел «Кинопоиска».
Условия доступа к онлайн-трансляции желательно проверить непосредственно перед началом эфира.
Во сколько начинается матч Франция — Испания
Полуфинал чемпионата мира Франция — Испания начнётся сегодня, 14 июля, в 22:00 по московскому времени.
Предматчевая студия на цифровых ресурсах «Матч ТВ» запланирована на 21:40 мск. Официальные стартовые составы команд должны появиться ближе к началу встречи.
Составы Франции и Испании на полуфинал ЧМ-2026
На момент публикации официальные стартовые составы Франции и Испании ещё не объявлены. Ниже приведены ориентировочные варианты с учётом последних матчей команд и информации с предматчевых тренировок.
Предполагаемый состав Франции
Меньян — Кунде, Упамекано, Салиба, Динь — Тчуамени, Рабьо — Дембеле, Олисе, Дуэ — Мбаппе.
Главным вопросом остаётся выбор второго центрального полузащитника. Дешам может вернуть в основу Орельена Тчуамени или сохранить место за Ману Коне, хорошо сыгравшим против Марокко.
Предполагаемый состав Испании
Унаи Симон — Педро Порро, Кубарси, Лапорт, Кукурелья — Родри, Фабиан Руис — Ямаль, Дани Ольмо, Алекс Баэна — Оярсабаль.
Испания провела заключительную тренировку полным составом. По информации Королевской испанской футбольной федерации, все 26 футболистов работали без ограничений и были доступны для полуфинала.
Сыграет ли Мбаппе против Испании
Килиан Мбаппе должен принять участие в полуфинале. Капитан французской сборной получил небольшое повреждение голеностопа в четвертьфинале против Марокко и пропустил часть заключительной тренировки, однако ожидается, что он будет готов выйти на поле.
Дидье Дешам объяснил, что нагрузку Мбаппе ограничили в качестве меры предосторожности. Сам нападающий после четвертьфинала заверил, что с ним всё в порядке.
Как Франция вышла в полуфинал ЧМ-2026
Сборная Франции выиграла свою группу, а затем прошла три раунда плей-офф:
- Франция — Швеция — 3:0;
- Парагвай — Франция — 0:1;
- Франция — Марокко — 2:0.
Команда Дидье Дешама забила 16 мячей в шести встречах чемпионата мира и пропустила только два. Французы могут выйти в третий подряд финал мундиаля: в 2018 году они стали чемпионами, а в 2022-м уступили Аргентине в серии пенальти.
В четвертьфинале Франция обыграла Марокко со счётом 2:0. Голы во втором тайме забили Килиан Мбаппе и Усман Дембеле.
Как Испания вышла в полуфинал ЧМ-2026
Испания также заняла первое место в своей группе, после чего последовательно победила:
- Испания — Австрия — 3:0;
- Португалия — Испания — 0:1;
- Испания — Бельгия — 2:1.
За шесть матчей испанцы забили 11 голов и пропустили только один. В четвертьфинале против Бельгии решающий мяч на 88-й минуте забил Микель Мерино.
Испания подошла к полуфиналу с серией из 37 официальных матчей без поражений. Последний раз команда Луиса де ла Фуэнте проигрывала в официальной встрече ещё до победы на Евро-2024
Мбаппе против Ямаля — главная дуэль полуфинала
Главным персональным противостоянием матча станет дуэль Килиана Мбаппе и Ламина Ямаля. Для двух футболистов это будет уже 11-я встреча друг с другом с учётом клубных матчей и игр за национальные команды.
Мбаппе отвечает за скорость, завершение атак и выходы Франции в свободные зоны. Особенно опасен французский капитан, когда соперник поднимает линию обороны и оставляет пространство для контратаки.
Ямаль играет шире и чаще участвует в создании моментов. Он смещается с правого фланга, обыгрывает один в один и открывает коридоры для партнёров. Накануне полуфинала испанскому футболисту исполнилось 19 лет.
Сам Ямаль назвал встречу с Францией самым важным матчем в своей карьере и заявил, что хотел бы отметить день рождения победой и поездкой на финал в Нью-Йорк.
В рейтингах эффективности ФИФА Мбаппе лидирует среди атакующих игроков турнира, Майкл Олисе — по созданию моментов, а Родри занимает первое место среди футболистов оборонительного плана.
Статистика личных встреч Франции и Испании
Франция и Испания ранее встречались 38 раз:
- 18 побед Испании;
- 13 побед Франции;
- семь ничьих.
На чемпионатах мира команды играли только однажды. В 1/8 финала ЧМ-2006 французы победили со счётом 3:1.
Последние три матча:
Инфографика с последними матчами Испании и Франции перед полуфиналом ЧМ-2026: Лига наций — 2025, полуфинал — Испания победила Францию 5:4; Евро-2024, полуфинал — Испания победила Францию 2:1 © Life.ru
Испания выиграла два последних очных полуфинала. Франция, в свою очередь, победила в единственной встрече команд на чемпионатах мира.
Кто фаворит матча Франция — Испания
Букмекеры считают небольшим фаворитом сборную Франции. Утром 14 июля коэффициент на победу французов в основное время составлял около 2,4. Победа Испании оценивалась коэффициентом 3,3, ничья — 3,2. К началу встречи значения могут измениться.
Франция выглядит мощнее в атаке и имеет больше вариантов для игры на скорости. Помимо Мбаппе, угрозу создают Дембеле, Олисе и Дуэ. Испании придётся внимательно контролировать потери мяча в центральной зоне: именно после них французы способны быстро переходить в контратаку.
Преимущество Испании — контроль мяча, сыгранность полузащиты и умение менять темп. Команда де ла Фуэнте уже дважды за последние годы побеждала Францию в полуфиналах и подходит к матчу с продолжительной беспроигрышной серией.
Прогноз на матч Франция — Испания
Матч должен получиться более осторожным, чем полуфинал Лиги наций 2025 года, завершившийся со счётом 5:4. Цена ошибки слишком высока, а обе команды на нынешнем чемпионате мира очень мало пропускают.
Испания постарается забрать мяч и заставить Францию обороняться позиционно. Французы могут сознательно отдать сопернику территорию, рассчитывая на скорость Мбаппе, Дембеле и Олисе.
Ключевым станет первый гол. Если Испания поведёт в счёте, ей будет проще контролировать ритм встречи. Если первой забьёт Франция, испанцам придётся раскрываться и оставлять больше свободного пространства.
Прогноз Life.ru: 1:1 в основное время, Франция выйдет в финал после дополнительного времени или серии пенальти.
Франция выглядит немного ближе к победе за счёт глубины атаки и способности создавать момент без длительной подготовки. Однако разница между командами минимальна, поэтому полуфинал вполне может продлиться больше 90 минут.
Кто выйдет в финал ЧМ-2026
Победитель матча Франция — Испания станет первым финалистом чемпионата мира. Его соперник определится 15 июля во встрече Англия — Аргентина.
Финал ЧМ-2026 состоится 19 июля и начнётся в 22:00 по московскому времени. Полное расписание решающих матчей и актуальная сетка опубликованы в главном хабе Life.ru.
Проигравшая сборная сыграет в матче за третье место с командой, которая уступит во втором полуфинале.
Что произойдёт при ничьей
Если основное время матча Франция — Испания завершится вничью, команды сыграют два дополнительных тайма по 15 минут.
Если победитель не определится и после дополнительного времени, участник финала будет выявлен в серии пенальти.
Кто будет судить Франция — Испания
Главным арбитром полуфинала назначен Иван Бартон из Сальвадора. Матч станет 38-й встречей Франции и Испании в истории.
Перед стартовым свистком команды и болельщики почтят минутой молчания память жертв теракта в Ницце, произошедшего 14 июля 2016 года.
Частые вопросы
- Когда матч Франция — Испания?
Матч состоится сегодня, 14 июля 2026 года.
- Во сколько начинается Франция — Испания?
Начало полуфинала — в 22:00 по московскому времени. Предматчевый эфир начнётся в 21:40.
- Где смотреть Франция — Испания?
Прямую трансляцию можно посмотреть на «Кинопоиске», сайтах matchtv.ru и sportbox.ru, а также в приложении «Матч ТВ».
- Где пройдёт матч?
Полуфинал состоится на Dallas Stadium, известном как AT&T Stadium, в Арлингтоне, штат Техас.
- Сыграет ли Мбаппе?
Ожидается, что Мбаппе выйдет на поле. Он получил небольшое повреждение голеностопа, но тренерский штаб не считает травму серьёзной.
- Кто фаворит?
Небольшим фаворитом считается Франция. Однако Испания выиграла два последних очных полуфинала и не проигрывает 37 официальных матчей подряд.
- С кем победитель сыграет в финале?
С победителем второго полуфинала Англия — Аргентина.
- Когда финал ЧМ-2026?
Финал пройдёт 19 июля и начнётся в 22:00 мск.
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