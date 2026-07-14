Мбаппе против Ямаля: где смотреть матч Франция – Испания и кто выйдет в финал ЧМ-2026

Сборные Франции и Испании сыграют сегодня, 14 июля, в первом полуфинале чемпионата мира по футболу 2026 года. Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени. Победитель станет первым финалистом турнира и 19 июля поборется за Кубок мира. Полное расписание полуфиналов, сетка плей-офф и дата финала ЧМ-2026 собраны в главном хабе Life.ru.

Главная афиша матча — противостояние Килиана Мбаппе и Ламина Ямаля. Франция пытается выйти в третий финал ЧМ подряд, а Испания — впервые после своего чемпионского турнира 2010 года. Life.ru рассказывает, где смотреть Франция — Испания, во сколько начало, какие составы могут выйти на поле и кто ближе к победе.

Обновлено 14 июля 2026 года.

Франция — Испания 14 июля: главное о матче

Игра пройдёт на Dallas Stadium в Арлингтоне, штат Техас. За пределами чемпионата мира арена известна как AT&T Stadium. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.

Инфографика о матче Франция — Испания в полуфинале ЧМ-2026: игра 14 июля в 22:00 мск на Dallas Stadium, трансляция на «Кинопоиске» и цифровых ресурсах «Матч ТВ» © Life.ru

Где смотреть Франция — Испания в России

Прямую трансляцию полуфинала Франция — Испания можно будет посмотреть на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru, а также в приложении «Матч ТВ». Предматчевый эфир начнётся в 21:40 мск, сама встреча — в 22:00.

Трансляция также заявлена в спортивном разделе «Кинопоиска». Для просмотра на этой платформе потребуется действующая подписка.

Где смотреть матч Франция — Испания онлайн

matchtv.ru;

sportbox.ru;

приложение «Матч ТВ»;

спортивный раздел «Кинопоиска».

Условия доступа к онлайн-трансляции желательно проверить непосредственно перед началом эфира.

Во сколько начинается матч Франция — Испания

Полуфинал чемпионата мира Франция — Испания начнётся сегодня, 14 июля, в 22:00 по московскому времени.

Предматчевая студия на цифровых ресурсах «Матч ТВ» запланирована на 21:40 мск. Официальные стартовые составы команд должны появиться ближе к началу встречи.

Составы Франции и Испании на полуфинал ЧМ-2026

На момент публикации официальные стартовые составы Франции и Испании ещё не объявлены. Ниже приведены ориентировочные варианты с учётом последних матчей команд и информации с предматчевых тренировок.

Предполагаемый состав Франции

Меньян — Кунде, Упамекано, Салиба, Динь — Тчуамени, Рабьо — Дембеле, Олисе, Дуэ — Мбаппе.

Главным вопросом остаётся выбор второго центрального полузащитника. Дешам может вернуть в основу Орельена Тчуамени или сохранить место за Ману Коне, хорошо сыгравшим против Марокко.

Предполагаемый состав Испании

Унаи Симон — Педро Порро, Кубарси, Лапорт, Кукурелья — Родри, Фабиан Руис — Ямаль, Дани Ольмо, Алекс Баэна — Оярсабаль.

Испания провела заключительную тренировку полным составом. По информации Королевской испанской футбольной федерации, все 26 футболистов работали без ограничений и были доступны для полуфинала.

Сыграет ли Мбаппе против Испании

Килиан Мбаппе должен принять участие в полуфинале. Капитан французской сборной получил небольшое повреждение голеностопа в четвертьфинале против Марокко и пропустил часть заключительной тренировки, однако ожидается, что он будет готов выйти на поле.

Дидье Дешам объяснил, что нагрузку Мбаппе ограничили в качестве меры предосторожности. Сам нападающий после четвертьфинала заверил, что с ним всё в порядке.

Как Франция вышла в полуфинал ЧМ-2026

Сборная Франции выиграла свою группу, а затем прошла три раунда плей-офф:

Франция — Швеция — 3:0;

Парагвай — Франция — 0:1;

Франция — Марокко — 2:0.

Команда Дидье Дешама забила 16 мячей в шести встречах чемпионата мира и пропустила только два. Французы могут выйти в третий подряд финал мундиаля: в 2018 году они стали чемпионами, а в 2022-м уступили Аргентине в серии пенальти.

В четвертьфинале Франция обыграла Марокко со счётом 2:0. Голы во втором тайме забили Килиан Мбаппе и Усман Дембеле.

Как Испания вышла в полуфинал ЧМ-2026

Испания также заняла первое место в своей группе, после чего последовательно победила:

Испания — Австрия — 3:0;

Португалия — Испания — 0:1;

Испания — Бельгия — 2:1.

За шесть матчей испанцы забили 11 голов и пропустили только один. В четвертьфинале против Бельгии решающий мяч на 88-й минуте забил Микель Мерино.

Испания подошла к полуфиналу с серией из 37 официальных матчей без поражений. Последний раз команда Луиса де ла Фуэнте проигрывала в официальной встрече ещё до победы на Евро-2024

Мбаппе против Ямаля — главная дуэль полуфинала

Главным персональным противостоянием матча станет дуэль Килиана Мбаппе и Ламина Ямаля. Для двух футболистов это будет уже 11-я встреча друг с другом с учётом клубных матчей и игр за национальные команды.

Мбаппе отвечает за скорость, завершение атак и выходы Франции в свободные зоны. Особенно опасен французский капитан, когда соперник поднимает линию обороны и оставляет пространство для контратаки.

Ямаль играет шире и чаще участвует в создании моментов. Он смещается с правого фланга, обыгрывает один в один и открывает коридоры для партнёров. Накануне полуфинала испанскому футболисту исполнилось 19 лет.

Сам Ямаль назвал встречу с Францией самым важным матчем в своей карьере и заявил, что хотел бы отметить день рождения победой и поездкой на финал в Нью-Йорк.

В рейтингах эффективности ФИФА Мбаппе лидирует среди атакующих игроков турнира, Майкл Олисе — по созданию моментов, а Родри занимает первое место среди футболистов оборонительного плана.

Статистика личных встреч Франции и Испании

Франция и Испания ранее встречались 38 раз:

18 побед Испании;

13 побед Франции;

семь ничьих.

На чемпионатах мира команды играли только однажды. В 1/8 финала ЧМ-2006 французы победили со счётом 3:1.

Последние три матча:

Инфографика с последними матчами Испании и Франции перед полуфиналом ЧМ-2026: Лига наций — 2025, полуфинал — Испания победила Францию 5:4; Евро-2024, полуфинал — Испания победила Францию 2:1 © Life.ru

Испания выиграла два последних очных полуфинала. Франция, в свою очередь, победила в единственной встрече команд на чемпионатах мира.

Кто фаворит матча Франция — Испания

Букмекеры считают небольшим фаворитом сборную Франции. Утром 14 июля коэффициент на победу французов в основное время составлял около 2,4. Победа Испании оценивалась коэффициентом 3,3, ничья — 3,2. К началу встречи значения могут измениться.

Франция выглядит мощнее в атаке и имеет больше вариантов для игры на скорости. Помимо Мбаппе, угрозу создают Дембеле, Олисе и Дуэ. Испании придётся внимательно контролировать потери мяча в центральной зоне: именно после них французы способны быстро переходить в контратаку.

Преимущество Испании — контроль мяча, сыгранность полузащиты и умение менять темп. Команда де ла Фуэнте уже дважды за последние годы побеждала Францию в полуфиналах и подходит к матчу с продолжительной беспроигрышной серией.

Прогноз на матч Франция — Испания

Матч должен получиться более осторожным, чем полуфинал Лиги наций 2025 года, завершившийся со счётом 5:4. Цена ошибки слишком высока, а обе команды на нынешнем чемпионате мира очень мало пропускают.

Испания постарается забрать мяч и заставить Францию обороняться позиционно. Французы могут сознательно отдать сопернику территорию, рассчитывая на скорость Мбаппе, Дембеле и Олисе.

Ключевым станет первый гол. Если Испания поведёт в счёте, ей будет проще контролировать ритм встречи. Если первой забьёт Франция, испанцам придётся раскрываться и оставлять больше свободного пространства.

Прогноз Life.ru: 1:1 в основное время, Франция выйдет в финал после дополнительного времени или серии пенальти.

Франция выглядит немного ближе к победе за счёт глубины атаки и способности создавать момент без длительной подготовки. Однако разница между командами минимальна, поэтому полуфинал вполне может продлиться больше 90 минут.

Кто выйдет в финал ЧМ-2026

Победитель матча Франция — Испания станет первым финалистом чемпионата мира. Его соперник определится 15 июля во встрече Англия — Аргентина.

Финал ЧМ-2026 состоится 19 июля и начнётся в 22:00 по московскому времени. Полное расписание решающих матчей и актуальная сетка опубликованы в главном хабе Life.ru.

Проигравшая сборная сыграет в матче за третье место с командой, которая уступит во втором полуфинале.

Что произойдёт при ничьей

Если основное время матча Франция — Испания завершится вничью, команды сыграют два дополнительных тайма по 15 минут.

Если победитель не определится и после дополнительного времени, участник финала будет выявлен в серии пенальти.

Кто будет судить Франция — Испания

Главным арбитром полуфинала назначен Иван Бартон из Сальвадора. Матч станет 38-й встречей Франции и Испании в истории.

Перед стартовым свистком команды и болельщики почтят минутой молчания память жертв теракта в Ницце, произошедшего 14 июля 2016 года.

Частые вопросы

Когда матч Франция — Испания?

Матч состоится сегодня, 14 июля 2026 года.

Во сколько начинается Франция — Испания?

Начало полуфинала — в 22:00 по московскому времени. Предматчевый эфир начнётся в 21:40.

Где смотреть Франция — Испания?

Прямую трансляцию можно посмотреть на «Кинопоиске», сайтах matchtv.ru и sportbox.ru, а также в приложении «Матч ТВ».

Где пройдёт матч?

Полуфинал состоится на Dallas Stadium, известном как AT&T Stadium, в Арлингтоне, штат Техас.

Сыграет ли Мбаппе?

Ожидается, что Мбаппе выйдет на поле. Он получил небольшое повреждение голеностопа, но тренерский штаб не считает травму серьёзной.

Кто фаворит?

Небольшим фаворитом считается Франция. Однако Испания выиграла два последних очных полуфинала и не проигрывает 37 официальных матчей подряд.

С кем победитель сыграет в финале?

С победителем второго полуфинала Англия — Аргентина.

Когда финал ЧМ-2026?

Финал пройдёт 19 июля и начнётся в 22:00 мск.