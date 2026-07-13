Новолуние в Раке отнимет самое ценное: 5 фатальных табу 14 июля, которые сломают жизнь вашей семье

14 июля 2026 года наступит новолуние в Раке — одно из самых эмоциональных за всё лето. В разговоре с Life.ru астролог рассказал, почему в этот день особенно важно следить за словами, проводить время с семьёй и наводить порядок дома, а от важных решений и новых начинаний лучше временно отказаться. Разберёмся, что к чему?

Новолуние 14 июля: точное время и дата

Астролог рассказал, что принесёт новолуние в знаке зодиака Рак 14 июля 2026 года. Фото © Shutterstock / FOTODOM / muratart

Новолуние состоится 14 июля в 12:43 по московскому времени. По словам астролога Бориса Зака, его особенность заключается в том, что оно произойдёт во время ретроградного Меркурия, который также находится в знаке зодиака Рак. При этом Луна окажется очень близко к соединению с планетой, которую в астрологии связывают с мышлением, общением и информацией.

Всё вместе это усиливает важность тем, связанных с семьёй, домом, недвижимостью и личными эмоциями. Это новолуние с особой силой подтолкнёт нас к изучению наших корней и решению проблем с близкими людьми. Борис Зак Астролог

Такое сочетание, новолуние в знаке зодиака Рак и ретроградный Меркурий, по словам эксперта, особенно сильно затронет темы семьи, дома, недвижимости, прошлого и личных переживаний. Новолуние может заставить многих вернуться к старым семейным историям, задуматься о своих корнях и наконец разобраться с конфликтами, которые долго оставались нерешёнными.

За чем особенно пристально нужно следить в новолуние 14 июля?

Слова в это новолуние будут иметь особый вес. Ими будет очень легко как ранить, так и исцелить. Поэтому очень важно контролировать, что и кому вы говорите. Борис Зак Астролог

Как продолжает эксперт, особое внимание следует обратить на общение с близкими. Из-за положения Меркурия любые слова могут восприниматься особенно остро. Неосторожная фраза способна надолго обидеть человека, но и искренний разговор, наоборот, поможет наладить отношения и поставить точку в давней ссоре. Именно поэтому 14 июля стоит избегать выяснения отношений на повышенных тонах. Даже если эмоции будут зашкаливать, лучше сделать паузу и вернуться к разговору позже, чем сказать то, о чём придётся сожалеть. Но что же рекомендуют делать в новолуние 14 июля 2026 года? Давайте разбираться.

Что можно делать в новолуние 14 июля 2026 года?

Новолуние 14 июля 2026 года: астролог рассказал, что можно и нельзя делать в этот день. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

По словам астролога, новолуние в Раке 14 июля хорошо подходит для постановки целей и загадывания желаний, связанных с семьёй, домом и личной жизнью. Это могут быть совершенно разные мечты: от примирения с родителями до покупки квартиры, переезда или создания собственного семейного очага. Кстати, чистота и благополучие дома будет играть ключевую роль в день новолуния. Борис Зак советует провести генеральную уборку, избавиться от ненужных вещей и навести порядок. Согласно астрологической трактовке, чистое и уютное пространство поможет настроиться на новый этап и освободиться от накопившегося эмоционального груза.

Сам дом важно поддерживать в порядке. Также накануне новолуния в Раке 14 июля будет хорошо провести генеральную уборку. Счастье приходит туда, где царят чистота и порядок. Борис Зак Астролог

Также эксперт уверен, что сам день хорошо провести вместе с семьёй. Совместный ужин, спокойный разговор или обычная прогулка могут помочь укрепить отношения. Полезно также 14 июля разобрать старые фотографии, письма и семейные архивы, поскольку прошлое способно неожиданно подсказать ответы на вопросы, которые давно не дают покоя. Особое внимание стоит уделять интуиции, необычным совпадениям и снам. Теперь давайте обсудим запреты на 14 июня 2026 года, связанные с новолунием.

Чего нельзя делать в новолуние в Раке 14 июля

Новолуние в знаке зодиака Рак: почему 14 июля нужно уделить внимание дому? Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Главный запрет дня новолуния в Раке касается ссор с близкими. Эмоциональный фон 14 июля может быть нестабильным, поэтому даже небольшой конфликт рискует перерасти в серьёзную размолвку. А сказанные сгоряча слова будут ещё долго напоминать о себе. Также астролог не советует идеализировать людей и ситуации. По его словам, текущее положение планет может мешать объективно оценивать происходящее и делать человека более восприимчивым к обману или собственным иллюзиям.

Не стоит 14 июля, в день новолуния, брать на себя и чужие проблемы только из чувства жалости. Энергия знака зодиака Рак, согласно астрологии, усиливает желание заботиться и спасать окружающих, однако чрезмерная вовлечённость может привести к эмоциональному истощению и разочарованию. От серьёзных решений и запуска новых проектов Борис Зак также рекомендует воздержаться. Так что до 23 июля, когда Меркурий сменит своё движение из ретроградного на обычное, лучше ограничиться планированием, обдумыванием целей и подготовкой, не переходя к активным действиям.

Почему в это новолуние можно позволить себе поплакать?

Новолуние в знаке зодиака Рак: почему 14 июля 2026 года нельзя игнорировать эмоции? Советы и прогноз от астролога. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Chris Harwood

Почему же важно 14 июля не запрещать себе проживать эмоции? Дело в том, что новолуние в знаке зодиака Рак тесно связано с эмоциями, поэтому многие могут испытать повышенную чувствительность, желание побыть в одиночестве или выплеснуть накопившиеся переживания. Астролог советует 14 июля 2026 года не подавлять эти чувства. Если хочется поплакать или даже покричать, не обязательно заставлять себя сохранять внешнее спокойствие. Главное — выражать эмоции так, чтобы не ранить других людей и не превращать собственные переживания в повод для конфликта.

Новолуние 14 июля может стать временем возвращения к самым важным вещам — дому, семье, внутреннему спокойствию и отношениям с теми, кто действительно дорог. Главное — бережнее относиться к словам и дать себе возможность услышать собственные чувства. Кстати, помните, что сейчас ретроградный Меркурий? Не переживайте, с эксклюзивным руническим гороскопом от Life.ru носитель каждого знака зодиака найдёт совет, как избежать трудностей на неделе с 13 по 19 июля 2026 года.