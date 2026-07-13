Магнитные бури 13–15 июля: Градус тревоги в ИКИ РАН растёт. Когда мстительное Солнце нанесёт новый удар? Магнитосфера снова выглядит слишком нервной для спокойного понедельника июля. Красной зоны на графиках ИКИ РАН пока нет, но вероятности бурь на 13 и 14 июля заметные. Особенно тревожным выглядит вторник, когда риск магнитной бури заметно поднимается. 13 июля, 10:33 Вероятности магнитных бурь на 13 и 14 июля заметные. Когда ждать геошторм и какой силы будет? Обложка © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

После недавних июльских вспышек и геомагнитных скачков кажется, что Солнце должно было наконец «устать», как и обещали нам учёные из ИКИ РАН. Но свежий прогноз магнитных бурь на ближайшие трое суток снова не даёт метеозависимым спокойно выдохнуть. На основном графике для Москвы красной зоны пока нет, то есть полноценная магнитная буря по часам не заложена. Но на диаграммах вероятности видно другое: риск остаётся заметным, особенно 13 и 14 июля. Что нас ждёт в ближайшие три дня, согласно графикам учёных ИКИ РАН? Смотрим вместе.

Графики ИКИ РАН: Какой прогноз магнитных бурь на 13, 14, 15 июля 2026?

Официальный график вероятности магнитной бури сегодня, завтра и 15 июля 2026 от ИКИ РАН. Фото © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

13 июля. Понедельник начался не слишком спокойно. Уже около полуночи индекс Kp поднялся примерно до 4 баллов, то есть магнитосфера вошла в жёлтую зону возмущения. Это ещё не магнитная буря, но уже тот уровень, на который чувствительные люди могут реагировать головной болью, тревожностью и плохим сном. Дальше в течение дня ситуация выравнивается: утром и днём Kp опускается примерно к 2 баллам, местами даже ниже. Ближе к вечеру возможен новый небольшой подъём, примерно до Kp 3–3,3. Полноценной бури на почасовом графике не видно, но день назвать идеально спокойным нельзя. По вероятностям картина такая: спокойная магнитосфера — 39%, геомагнитные возмущения — 35%, вероятность магнитной бури — 26%. То есть риск неприятного сценария есть, но основной удар, если он и проявится, скорее будет кратковременным.

Вторник, 14 июля, выглядит самым тревожным днём из трёх. Уже в первые часы суток индекс Kp снова поднимется в жёлтую зону, примерно до 4–4,3 балла, а магнитная буря считается с Kp 5, напоминаем. Повышенные значения могут сохраняться утром: около 3:00, 6:00 и 9:00 магнитосфера будет заметно возбуждённой. После полудня обстановка начнёт постепенно смягчаться. Индекс Kp снизится примерно до 3–3,3, а к вечеру опустится ближе к 2,5–3 баллам. Но первая половина дня может быть неприятной для тех, кто реагирует на любые колебания космической погоды. Вероятность магнитной бури 14 июля самая высокая за период — 36%. Ещё 35% приходится на геомагнитные возмущения, и только 29% — на полностью спокойный сценарий. Если говорить простыми словами, вторник лучше считать днём повышенного риска.

Графики ИКИ РАН: какой прогноз магнитных бурь на 13, 14 и 15 июля 2026? Фото © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Для 15 июля прогноз заметно спокойнее. Ночью индекс Kp держится примерно в районе 2–2,5 балла, утром может подняться до 3–3,3, но дальше снова пойдёт вниз. Днём и вечером график остаётся зелёным, без выхода в опасную зону. Вероятность спокойной магнитосферы 15 июля составляет 63%. На геомагнитные возмущения приходится 25%, а риск магнитной бури снижается до 12%. Это уже больше похоже на день восстановления после предыдущей раскачки. Однако метеозависимым всё равно лучше не перегружать себя. После двух нестабильных суток организм может реагировать с задержкой: усталостью, тяжестью в голове, плохой концентрацией и желанием лечь лицом в подушку прямо посреди дня.

В ближайшие дни лучше не устраивать организму проверку на выносливость. Если есть склонность к скачкам давления, мигреням или сердечно-сосудистым проблемам, стоит заранее снизить нагрузку: не злоупотреблять кофе, алкоголем и энергетиками, пить воду, нормально спать и по возможности не планировать на 14 июля самые нервные дела. Если появляется обычная слабость или головная боль, это может быть реакцией на перепады.

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Авторы Карина Морозова