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10 июля, 21:24

Испания пробилась в полуфинал чемпионата мира впервые за 16 лет

Микель Мерино. Обложка © X / FIFA World Cup

Микель Мерино. Обложка © X / FIFA World Cup

Сборная Испании одержала победу над командой Бельгии в четвертьфинале чемпионата мира и впервые с 2010 года вышла в число четырёх лучших команд турнира. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу испанцев и состоялся в Инглвуде, штат Калифорния.

Сборная Испании одержала победу над командой Бельгии. Видео © X / Caleb𓃵

Счёт в игре на 30-й минуте открыл Фабиан Руис, поразив ворота бельгийской команды. Ещё до перерыва Бельгия смогла отыграться — на 41-й минуте гол забил Шарль Де Кетеларе. Решающий мяч Испания провела незадолго до окончания встречи. На 88-й минуте Микель Мерино отправил мяч в ворота соперника и принёс своей команде победу. В полуфинале испанская сборная встретится с Францией. Игра запланирована на 14 июля.

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Ранее Life.ru писал, что бельгийский вратарь Тибо Куртуа получил травму подколенного сухожилия на 64-й минуте, после чего его заменил 24-летний Пау Кубарси Ламменс, представляющий «Манчестер Юнайтед». Что и привело к поражению Бельгии. Ламменс не смог надёжно зафиксировать мяч и отбил его в сторону Микеля Мерино, который отправил снаряд в сетку и принёс Испании победу, лишив Бельгию возможности продолжить борьбу за титул.

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Тимур Хингеев
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