Куртуа получил травму и был заменён в четвертьфинале ЧМ-2026 с Испанией

Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа досрочно завершил участие в четвертьфинальном матче чемпионата мира 2026 года против Испании. Встреча проходила в Лос-Анджелесе, во втором тайме место в воротах бельгийцев занял Сенне Ламменс. В итоге матч завершился со счётом 2:1 в пользу Испании.

На 64-й минуте Куртуа оказался на газоне после повреждения подколенного сухожилия. Вратарь мадридского «Реала» не смог продолжить игру. Перед тем как покинуть поле, он выглядел крайне расстроенным и не смог сдержать слёз.

Вместо 33-летнего голкипера вышел 24-летний Ламменс, представляющий «Манчестер Юнайтед». Для него этот матч стал первым на чемпионатах мира и всего третьим за национальную команду Бельгии. Замена повлияла на ход концовки игры. На 88-й минуте после удара Пау Кубарси Ламменс не смог надёжно зафиксировать мяч и отбил его в сторону Микеля Мерино, который отправил снаряд в сетку и принёс Испании победу, лишив Бельгию возможности продолжить борьбу за титул.

Перед началом турнира Куртуа отмечал, что чемпионат мира 2026 года может стать для него последним в составе сборной Бельгии. На счету вратаря 115 матчей за национальную команду. Он также был частью бельгийской сборной, которая заняла третье место на чемпионате мира 2018 года.

Ранее вратарь Тибо Куртуа занял второе место по числу сыгранных матчей среди голкиперов в ЧМ. По количеству матчей на мировых первенствах Куртуа обошёл Уго Льориса. Бывший капитан сборной Франции, выигравший чемпионат мира 2018 года, провёл на турнирах 20 игр. Лидером среди вратарей остаётся немец Мануэль Нойер — на его счету 23 матча на чемпионатах мира.