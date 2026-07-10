22 млн британцев не будут спать из-за матча Англия — Норвегия, пабы уже наготове

Около 22 миллионов человек — примерно каждый третий житель Великобритании — планируют не ложиться спать в ночь на субботу, чтобы посмотреть четвертьфинальный матч чемпионата мира по футболу между сборными Англии и Норвегии, который начнётся в 22:00 по местному времени, пишет Daily Mail.

По оценкам британских СМИ и спортивных аналитиков, интерес к игре настолько высок, что миллионы болельщиков уже готовятся провести вечер и ночь за просмотром трансляции, несмотря на поздний час и рабочий день на следующий день. Многие поклонники английской сборной намерены смотреть матч не дома, а в барах и пабах по всей стране. Владельцы таких заведений ожидают невероятный наплыв посетителей и значительный рост продаж напитков и еды во время и после игры.

Кроме того, пабам пришлось заранее увеличить запасы: по предварительным подсчётам, только в период прямой трансляции может быть продано свыше 20 миллионов пинт пива — это на 5 миллионов больше, чем обычно за аналогичный временной отрезок.

Матч Англии и Норвегии стал одной из самых обсуждаемых пар четвертьфинала чемпионата мира, и британские фанаты испытывают настоящий ажиотаж в ожидании игры, надеясь на продолжение борьбы своей команды в турнире.

Франция уже сделала следующий шаг, победив Марокко со счётом 2:0 и стала первой сборной, которая пробилась в полуфинал турнира. Оставшиеся участники полуфинала определятся в матчах Испания — Бельгия, Норвегия — Англия и Аргентина — Швейцария.

По прогнозу Opta, вероятность выхода Англии в полуфинал составляет 17%. В 1/8 финала англичане одержали победу над Мексикой со счётом 3:2 и попали в часть сетки, где пока нет Франции и Испании. Чтобы пробиться в полуфинал, Англии предстоит победить Норвегию. Норвежцы — опасный соперник: они уже отправили домой Бразилию и впервые в истории достигли четвертьфинала чемпионата мира.