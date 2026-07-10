Кто выиграет ЧМ-2026: главные фавориты после 1/8 финала

После завершения 1/8 финала чемпионата мира в борьбе за кубок остались восемь сборных. Франция уже сделала следующий шаг, победив Марокко со счётом 2:0 и первой выйдя в полуфинал. Остальные участники, согласно расписанию четвертфинала, определятся в матчах Испания — Бельгия, Норвегия — Англия и Аргентина — Швейцария.

Франция — главный фаворит ЧМ-2026

Перед четвертьфиналами модель Opta оценивала вероятность победы Франции в 28% — это лучший показатель среди всех участников. Сборная Испании получила 22%, Англия — 17%, а действующий чемпион мира Аргентина — 16%.

Французы подтвердили статус фаворита в игре с Марокко. Команда Дидье Дешама победила 2:0 благодаря голам Килиана Мбаппе и Усмана Дембеле. Франция вышла в полуфинал, где встретится с Испанией или Бельгией.

Главным оружием французов остаётся Мбаппе. После матча с Марокко он догнал Месси в гонке бомбардиров ЧМ-2026: оба забили по восемь голов.

Испания — главный конкурент Франции

Испания подошла к четвертьфиналу, не пропустив ни одного мяча на турнире. В 1/8 финала она выбила Португалию со счётом 1:0. По оценке Opta, перед началом четвертьфиналов именно испанцы были ближайшими преследователями Франции с вероятностью победы 22%.

Однако путь Испании нельзя считать свободным. Сначала команде необходимо пройти Бельгию, разгромившую США в предыдущем раунде со счётом 4:1. Победитель этой пары встретится с Францией.

Англия получила шанс дойти до финала

Англия занимает третье место в прогнозе Opta — 17%. В 1/8 финала англичане победили Мексику со счётом 3:2 и попали в половину сетки без Франции и Испании.

Для выхода в полуфинал Англии нужно обыграть Норвегию. Это опасный соперник: норвежцы уже отправили домой Бразилию и впервые в истории добрались до четвертьфинала чемпионата мира.

Аргентина и Месси снова среди претендентов

Шансы Аргентины перед четвертьфиналами оценивались в 16%. Команда Лионеля Скалони остаётся действующим чемпионом, но в двух раундах плей-офф уже столкнулась с серьёзными проблемами.

В 1/8 финала Аргентина уступала Египту 0:2 до 79-й минуты, однако смогла победить 3:2. Один из голов забил Месси, доведший свой результат на турнире до восьми мячей.

Аргентинцы встретятся со Швейцарией. В случае победы их соперником в полуфинале станет Норвегия или Англия.

Могут ли Норвегия, Бельгия или Швейцария стать чемпионами

Перед четвертьфиналами Opta давала Норвегии 6%, Бельгии — 4%, а Швейцарии — 3%. Эти сборные считаются аутсайдерами, но нынешний плей-офф уже показал, что статус фаворита не гарантирует проход дальше. Норвегия выбила Бразилию, Бельгия забила четыре мяча США, а Швейцария выдержала 120 минут против Колумбии и выиграла серию пенальти.

Кто вероятнее всего выиграет ЧМ-2026

После выхода в полуфинал Франция остаётся главным претендентом на кубок. Следом идут Испания, Аргентина и Англия. При этом Испания ещё может встретиться с Францией до финала, тогда как Аргентина и Англия находятся в другой половине сетки.

Наиболее вероятный финал на текущем этапе — Франция против Аргентины или Англии. Но ближайшие матчи способны полностью изменить расклад: Испании, Аргентине и Англии ещё предстоит подтвердить статус фаворитов на поле.