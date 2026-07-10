Месси идёт за вторым кубком: полное расписание четвертьфиналов ЧМ-2026
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Полное расписание четвертьфиналов ЧМ-2026 по московскому времени, результаты, где смотреть матчи, когда играет Аргентина Месси и кто фаворит турнира.
Четвертьфиналы ЧМ-2026: расписание матчей, результаты, Месси и фавориты. Обложка © AP Photo/Erik S.Lesser
Обновлено 10 июля 2026 года
На чемпионате мира по футболу начались четвертьфиналы. Первый участник полуфинала уже определился: сборная Франции победила Марокко со счётом 2:0. Впереди ещё три матча — Испания сыграет с Бельгией, Норвегия встретится с Англией, а Аргентина Лионеля Месси — со Швейцарией.
Life.ru публикует полное расписание четвертьфиналов ЧМ-2026 по московскому времени, результаты матчей, сетку плей-офф и главные расклады перед решающими играми турнира.
Расписание четвертьфиналов ЧМ-2026 по московскому времени
Матчи стадии проходят 9, 10 и 12 июля. Время начала игр приведено по Москве. Официальные страницы ФИФА подтверждают даты, стадионы и время стартовых свистков, а российские спортивные площадки — перевод расписания на московское время.
Расписание четвертьфиналов ЧМ-2026 по московскому времени: Франция — Марокко 2:0, Испания — Бельгия, Норвегия — Англия, Аргентина — Швейцария. Инфографика © Life.ru
Результат матча Франция — Марокко
Франция стала первым полуфиналистом ЧМ-2026, обыграв сборную Марокко со счётом 2:0. Килиан Мбаппе открыл счёт на 60-й минуте, а спустя шесть минут Усман Дембеле забил второй мяч. До гола Мбаппе марокканский вратарь Яссин Буну отразил пенальти. В полуфинале французы встретятся с победителем пары Испания — Бельгия.
Для сборной Франции это ещё один шаг к третьему подряд финалу чемпионата мира. Команда Дидье Дешама дошла до решающего матча в 2018 и 2022 годах, а теперь оказалась среди четырёх сильнейших и на турнире 2026 года.
Испания — Бельгия: когда состоится матч
Испания и Бельгия сыграют 10 июля в 22:00 по московскому времени на стадионе в Лос-Анджелесе. Победитель встретится с Францией в полуфинале.
Испанцы вышли в четвертьфинал после победы над Португалией со счётом 1:0. К концу стадии 1/8 финала сборная Испании оставалась единственной командой турнира, которая ещё не пропускала. Бельгия в предыдущем раунде разгромила сборную США — 4:1.
Встречу Испания — Бельгия покажет «Матч ТВ». Начало трансляционной программы запланировано до стартового свистка. Все матчи чемпионата мира также доступны на «Кинопоиске».
Норвегия — Англия: время начала матча
Матч Норвегия — Англия начнётся в ночь на 12 июля, в 00:00 по московскому времени. Игра пройдёт в Майами.
Норвежцы стали авторами одной из главных сенсаций плей-офф, победив Бразилию со счётом 2:1. В четвертьфинале чемпионата мира сборная Норвегии сыграет впервые в своей истории. Англия в 1/8 финала обыграла Мексику — 3:2.
Победитель этой встречи выйдет на победителя матча Аргентина — Швейцария. Прямая трансляция игры Норвегия — Англия заявлена на «Матч ТВ», матч также можно будет посмотреть на «Кинопоиске».
Когда играет Месси на ЧМ-2026
Аргентина и Швейцария сыграют 12 июля в 04:00 по московскому времени. Четвертьфинал состоится в Канзас-Сити.
Сборная Аргентины вышла в 1/4 финала после невероятной победы над Египтом. Действующие чемпионы мира уступали 0:2 до 79-й минуты, но голы Кристиана Ромеро, Лионеля Месси и Энцо Фернандеса принесли аргентинцам победу со счётом 3:2. Швейцария прошла Колумбию в серии пенальти — 4:3 после ничьей 0:0.
Месси забил Египту свой восьмой мяч на ЧМ-2026 и 21-й гол за всю историю выступлений на чемпионатах мира. Аргентинец отличился в девятом матче мундиалей подряд. После четвертьфинала Франции Месси и Мбаппе делят первое место в гонке бомбардиров текущего турнира — у обоих по восемь голов. Эрлинг Холанд забил семь.
Для 39-летнего Месси этот чемпионат мира может стать последним. Аргентина пытается защитить титул и первой со времён Бразилии образца 1958 и 1962 годов выиграть два мундиаля подряд.
Сетка плей-офф ЧМ-2026
После победы над Марокко Франция ожидает соперника по первому полуфиналу:
Франция — победитель матча Испания — Бельгия.
Вторая полуфинальная пара сложится из победителей двух оставшихся четвертьфиналов:
Победитель матча Норвегия — Англия — победитель матча Аргентина — Швейцария.
Первый полуфинал состоится 14 июля в 22:00 по московскому времени в Далласе. Второй пройдёт 15 июля в 22:00 в Атланте.
Кто фаворит чемпионата мира после 1/8 финала
Перед началом четвертьфиналов модель Opta давала Франции 28% вероятности выиграть турнир. Испания получила 22%, Англия — 17%, Аргентина — 16%. Шансы Норвегии оценивались в 6%, Бельгии — в 4%, Швейцарии — в 3%. Марокко, которому модель также давала 4%, уже выбыло.
Победа над Марокко дополнительно укрепила статус Франции. Рынок прогнозов на выход в финал после первого четвертьфинала ставил французов на первое место, Аргентину — на второе, Англию — на третье, а Испанию — на четвёртое. При этом Испании и Аргентине ещё необходимо выиграть свои матчи 1/4 финала.
Главный преследователь Франции — Испания. Она надёжнее остальных играет в обороне, но сначала должна пройти Бельгию. Аргентина остаётся одним из основных претендентов благодаря Месси и способности спасать практически проигранные матчи. Англия получила удобное положение в сетке, однако Норвегия уже доказала победой над Бразилией, что способна выбивать фаворитов.
Где смотреть четвертьфиналы ЧМ-2026
Все матчи ЧМ-2026 доступны на «Кинопоиске». Матчи Испания — Бельгия и Норвегия — Англия также заявлены в эфирной и цифровой программе «Матч ТВ». Трансляции и время их начала могут отличаться от времени стартового свистка: студия обычно выходит в эфир заранее.
Когда пройдёт финал ЧМ-2026
Финальный матч чемпионата мира состоится 19 июля на стадионе в районе Нью-Йорка и Нью-Джерси. Начало — в 22:00 по московскому времени.
Частые вопросы
- Какие сборные вышли в четвертьфинал ЧМ-2026?
В 1/4 финала вышли Франция, Марокко, Испания, Бельгия, Норвегия, Англия, Аргентина и Швейцария. Марокко уже проиграло Франции и завершило выступление.
- Когда играет Аргентина Месси?
Матч Аргентина — Швейцария начнётся 12 июля в 04:00 по московскому времени.
- Сколько голов забил Месси на ЧМ-2026?
Перед четвертьфиналом со Швейцарией у Лионеля Месси восемь голов. Всего на чемпионатах мира он забил 21 мяч.
- Кто уже вышел в полуфинал ЧМ-2026?
Первым полуфиналистом стала Франция, победившая Марокко со счётом 2:0.
- Когда пройдут полуфиналы ЧМ-2026?
Полуфинальные матчи состоятся 14 и 15 июля. Обе встречи начнутся в 22:00 по московскому времени.
- Кто считается главным фаворитом ЧМ-2026?
Главным фаворитом остаётся Франция. В число основных претендентов также входят Испания, Англия и действующий чемпион мира Аргентина.
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