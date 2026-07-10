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9 июля, 22:57

Мбаппе догнал Месси в гонке лучших бомбардиров ЧМ-2026

Обложка © X / FIFA

Обложка © X / FIFA

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе продолжает борьбу за звание лучшего бомбардира чемпионата мира 2026 года. Гол в четвертьфинале против Марокко стал для него восьмым на турнире, благодаря чему он догнал Лионеля Месси в списке самых результативных игроков.

Французская команда открыла счёт во встрече с марокканцами на 60-й минуте — именно тогда Мбаппе отправил мяч в ворота соперника. Этот результативный эпизод позволил форварду сравняться с капитаном сборной Аргентины, у которого также восемь голов на текущем мировом первенстве. На третьей позиции в бомбардирском зачёте находится Эрлинг Холанд. Норвежец забил семь мячей.

Сборная Аргентины в следующем раунде сыграет со Швейцарией, а Норвегия встретится с Англией. Оба четвертьфинальных матча запланированы на ночь 13 июля по московскому времени.

Мбаппе повторил рекорд сборной Франции по числу матчей на ЧМ
Мбаппе повторил рекорд сборной Франции по числу матчей на ЧМ

Напомним, сборная Франция вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу, одержав победу над командой Марокко со счётом 2:0. Исход противостояния определился во втором тайме. На 60-й минуте счёт открыл Килиан Мбаппе, а спустя шесть минут преимущество французской команды увеличил Усман Дембеле. За выход в финал Франция поспорит с победителем четвертьфинального матча между Испанией и Бельгией.

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Тимур Хингеев
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