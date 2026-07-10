Сборная Франции третий раз подряд вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу

Сборная Франции пробилась в полуфинал чемпионата мира по футболу, одержав победу над командой Марокко со счётом 2:0. Четвертьфинальная встреча состоялась в Фоксборо, штат Массачусетс, США.

Исход противостояния определился во втором тайме. На 60-й минуте счёт открыл Килиан Мбаппе, а спустя шесть минут преимущество французской команды увеличил Усман Дембеле. За выход в финал Франция поспорит с победителем четвертьфинального матча между Испанией и Бельгией. Эта встреча запланирована на 10 июля, а полуфинал с участием французской сборной состоится 14 июля.

Сборная Франции в восьмой раз в истории вышла в полуфинал чемпионата мира, повторив достижение Бразилии. Чаще (12 раз) в полуфинале играла только Германия. Французы в третий раз подряд сыграют в полуфинале мирового первенства — ранее это удавалось лишь Бразилии и Германии.

Ранее во Франции усилили меры безопасности перед четвертьфиналом чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Марокко. Для контроля ситуации по всей стране задействовали 20 тысяч сотрудников полиции и жандармерии. В Париже полностью перекрыто движение на площади Шарля де Голля и прилегающих улицах. Ограничения продлятся до 05:00 следующего дня.