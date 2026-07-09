Франция готовится к матчу Судного дня — четвертьфинал ЧМ грозит хаосом

Во Франции усилят меры безопасности перед четвертьфиналом чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Марокко. Для контроля ситуации по всей стране задействуют 20 тысяч сотрудников полиции и жандармерии. Об этом пишет franceinfo.

«В связи с этим в четверг по всей стране будут мобилизованы 20 тысяч сотрудников полиции и жандармерии, из них около 8 тысяч — в Париже», — сообщили источники, знакомые с планом обеспечения безопасности.

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявил, что для матча будут применены меры, которые обычно используются во время крупных массовых мероприятий. В Париже с 22:00 по местному времени будет полностью перекрыто движение на площади Шарля де Голля и прилегающих улицах. Ограничения продлятся до 05:00 следующего дня.

Французские власти считают встречи с участием сборной Марокко потенциально сложными с точки зрения безопасности. По данным территориальной разведки, матч может сопровождаться попытками провокаций и столкновениями между отдельными группами болельщиков.

Во Франции проживает одна из крупнейших марокканских диаспор в мире — в стране их насчитывается около 850 тысяч человек. А численность арабского населения страны составляет около 8-10% населения (от 5 до 6 млн человек). Видимо, Парижу будет плохо при любом исходе матча.

Игра ещё не успела начаться, но стычки между представителями Марокко и Франции уже имеются. Ранее сообщалось, что репортёры Марокко и Франции устроили стычку на пресс-конференции ЧМ. Один из журналистов поднял руку, чтобы задать вопрос, и случайно задел коллегу из Франции.