Цена билетов на четвертьфиналы ЧМ рухнула после вылета Роналду и сборной США

После вылета Криштиану Роналду с чемпионата мира стоимость билетов на четвертьфинальные матчи заметно снизилась. Цены упали почти на 60%.

Если ранее попасть на игры этой стадии турнира можно было примерно за 2950 долларов (около 226 тысяч рублей), то теперь минимальная стоимость составляет около 1200 долларов (примерно 92 тысячи рублей).

На снижение цен повлиял не только ранний вылет Роналду. Дополнительным фактором стало завершение выступления хозяев турнира — сборной США.

Самым доступным по стоимости оказался четвертьфинал между Францией и Марокко. Билеты на эту встречу продаются по цене от 989 долларов, что составляет около 76 тысяч рублей.