Daily Mail: Лидеров НАТО просили не злить Трампа беседами о ЧМ из-за вылета США

Европейским лидерам на саммите НАТО в Анкаре на фоне вылета американской сборной с ЧМ-2026 рекомендовали не поднимать тему футбола в разговорах с президентом США Дональдом Трампом из-за опасений вызвать его недовольство. Об этом сообщает британский таблоид Daily Mail.

По данным издания, участники саммита НАТО в Анкаре стараются избегать любых тем, которые могут испортить настроение американскому президенту. Поводом стал вылет сборной США после поражения от команды Бельгии, что негативно сказалось на настроении Трампа.

Дипломатический источник заявил, что союзники договорились не обсуждать футбольный матч, поскольку Трамп уже находится в плохом настроении. По его словам, главная задача участников встречи — завершить саммит без дополнительных разногласий с президентом США.

Напомним, что сборная Бельгии одержала победу над командой США в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу в американском Сиэтле. Бельгийские футболисты также решили посмеяться над Трампом в ответ на его попытку вмешаться в судейство и отменить красную карточку форварду национальной сборной, чтобы тот вышел на поле против Бельгии.