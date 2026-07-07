Сборная Бельгии потроллила Трампа после разгрома США его же вирусным танцем

Игроки сборной Бельгии оригинально отметили гол Ромелу Лукаку в матче 1/8 финала чемпионата мира против США. После попадания мяча в ворота вся команда собралась в круг и исполнила вирусный танец, который пародирует жесты президента Дональда Трампа — раскачивание бёдрами и поднятые кулаки.