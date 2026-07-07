Сборная Бельгии потроллила Трампа после разгрома США его же вирусным танцем
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Игроки сборной Бельгии оригинально отметили гол Ромелу Лукаку в матче 1/8 финала чемпионата мира против США. После попадания мяча в ворота вся команда собралась в круг и исполнила вирусный танец, который пародирует жесты президента Дональда Трампа — раскачивание бёдрами и поднятые кулаки.
Видео © X / AcarajeCeo
Бельгийцы выиграли со счётом 4:1, а Лукаку забил на третьей добавленной минуте. Потроллить Дональда Трампа они решили в ответ на вмешательство главы Белого дома в судейство. Накануне президент США Дональд Трамп лично добился, чтобы дисквалификацию с форварда сборной США сняли, и тот смог играть против бельгийцев. Однако это не помогло — американцы проиграли и вылетели с турнира.
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