Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 июля, 06:18

Сборная Бельгии потроллила Трампа после разгрома США его же вирусным танцем

Обложка © X / AcarajeCeo

Обложка © X / AcarajeCeo

Игроки сборной Бельгии оригинально отметили гол Ромелу Лукаку в матче 1/8 финала чемпионата мира против США. После попадания мяча в ворота вся команда собралась в круг и исполнила вирусный танец, который пародирует жесты президента Дональда Трампа — раскачивание бёдрами и поднятые кулаки.

Видео © X / AcarajeCeo

Бельгийцы выиграли со счётом 4:1, а Лукаку забил на третьей добавленной минуте. Потроллить Дональда Трампа они решили в ответ на вмешательство главы Белого дома в судейство. Накануне президент США Дональд Трамп лично добился, чтобы дисквалификацию с форварда сборной США сняли, и тот смог играть против бельгийцев. Однако это не помогло — американцы проиграли и вылетели с турнира.

Депздрав Москвы оценил секреты идеальной физической формы Роналду
Депздрав Москвы оценил секреты идеальной физической формы Роналду

Последние новости с чемпионата мира по футболу ФИФА читайте в специальном разделе Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • ЧМ по футболу — 2026
  • Футбол
  • бельгия
  • США
  • Дональд Трамп
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar