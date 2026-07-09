Репортёры Марокко и Франции устроили стычку на пресс-конференции ЧМ

Атмосфера перед четвертьфиналом чемпионата мира накалилась ещё до стартового свистка. Прямо во время официального общения с прессой между представителями марокканских и французских изданий вспыхнул конфликт.

Марокканский и французский журналисты подрались на пресс-конференции ЧМ. Видео © Х / Madrid Zone

Инцидент произошёл в момент выступления футболиста Браима Диаса. Один из журналистов поднял руку, чтобы задать вопрос, и случайно задел коллегу из Франции. После этого между представителями прессы возникла перепалка.

Ситуация привлекла внимание остальных участников мероприятия. Присутствующие сделали замечание мужчинам и попытались прекратить конфликт. Некоторые журналисты даже предложили рассадить участников ссоры подальше друг от друга, чтобы избежать нового столкновения. Сам Браим Диас, ставший свидетелем произошедшего, отреагировал на ситуацию с улыбкой. Инцидент произошёл незадолго до важной игры между национальными командами.

Ранее сборная Франции пыталась добиться отмены жёлтой карточки полузащитника Майкла Олисе, которую он получил в матче 1/8 финала чемпионата мира против Парагвая. Французская футбольная федерация направила запрос в ФИФА с просьбой пересмотреть решение арбитра, однако организация отказалась аннулировать предупреждение.