ФИФА отказалась аннулировать жёлтую карточку игроку сборной Франции Олисе

ФИФА не пошла навстречу французской сборной и оставила в силе жёлтую карточку полузащитника Майкла Олисе. Об этом сообщил главный тренер команды Франции Дидье Дешам, чей комментарий приводит агентство RMC Sport.

«Жёлтую карточку не отменили. Сегодня утром мы получили уведомление от ФИФА», — сказал она.

Ранее Французская федерация футбола обращалась в ФИФА с просьбой аннулировать предупреждение, полученное игроком в матче 1/8 финала против Парагвая. Однако запрос был отклонён. Ситуация для французов осложняется тем, что теперь любое предупреждение в четвертьфинале против Марокко автоматически оставит Олисе вне следующей игры.

24-летний футболист мюнхенской «Баварии» является лучшим ассистентом текущего чемпионата мира с пятью голевыми передачами. Потеря такого игрока перед решающими матчами стала бы серьёзным ударом для команды Дешама. Четвертьфинальная встреча пройдёт 9 июля.