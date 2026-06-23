Снюс прямо в раздевалке: Звезда сборной Франции Олисе попался на запрещённых пакетиках и взбесил фанатов

Полузащитник сборной Франции и «Баварии» Майкл Олисе оказался в центре обсуждений после фотографии из раздевалки команды. На снимке болельщики заметили коробочку с никотиновыми пакетиками.

Снюс в раздевалке у Майка Олисе. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ capitanbsoluto

Именно этот момент вызвал резкую реакцию части фанатов. Их возмутило, что подобные вещества запрещены к продаже во Франции и Германии, где футболист выступает за клуб. Пока сам Олисе никак публично не комментировал ситуацию. Обсуждение в сети продолжается, а фотография активно расходится среди болельщиков.

Отдельно отмечается, что снюс и аналогичные никотиновые продукты довольно распространены в футбольной среде. По данным, которые ранее озвучивали британские тренеры, зависимость от них может наблюдаться у значительной части игроков.

Ранее на ЧМ по футболу произошёл курьёзный случай — нападающего сборной Испании Борху Иглесиаса не пустили на тренировочную базу в американском городе Чаттануга. Футболист вышел на прогулку, забыв аккредитацию в отеле. Когда спортсмен попытался вернуться, охрана не узнала его.