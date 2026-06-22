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22 июня, 14:22

Прадед футболиста Хвичи Кварацхелии мог погибнуть при освобождении Кубани

Обложка © РИА Новости / Алексей Филиппов

Обложка © РИА Новости / Алексей Филиппов

Среди павших бойцов, чья память увековечена на мемориале в станице Черноерковской на Кубани, значится Автандил Кварацхелия. По некоторым данным, он может быть прадедом одного из главных игроков текущего розыгрыша Лиги чемпионов — грузинского футболиста Хвичи Кварацхелии. Об этом рассказал глава Секции интересов РФ в Грузии Дмитрий Олисов в беседе с Sputnik Georgia.

Он отметил, что среди увековеченных имён грузинских бойцов, павших при освобождении Кубани в годы Великой Отечественной войны, есть и Автандил Кварацхелия. Информация о возможном родстве уточняется.

«По некоторым данным, он может быть прадедом Хвичи Кварацхелии», — заявил Олисов.

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Ранее в День памяти и скорби сотрудники посольства России в Лондоне возложили цветы к памятнику советским воинам. Церемонию провёл советник-посланник Василий Цыганов. Мемориал находится у Имперского военного музея. Это скульптура в виде человека с опущенной головой, который держит над собой колокол — он навсегда замолк в память о погибших. Памятник установили в 1999 году.

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Наталья Афонина
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