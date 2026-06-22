22 июня 1941 года по часам: Как началась Великая Отечественная война — самый страшный день в истории СССР Оглавление 00:00. Последняя мирная ночь 03:00. Последние минуты перед ударом 03:15 – 03:30. Первые выстрелы 03:30 – 04:00. Артиллерия открывает огонь 04:00. Германия атакует СССР 05:00. Брестская крепость 05:30. Германский посол вручает Молотову ноту 06:00. Тревожные сообщения приходят в Москву 07:00 – 09:00. Воздушные удары по городам 12:15. Молотов сообщает стране о начале войны 13:00 – 15:00. Страна начинает мобилизацию 16:00 – 18:00. Первые потери 19:00 – 22:00. Первый военный вечер Ночь на 23 июня 85 лет назад, ранним утром 22 июня 1941 года, Германия напала на Советский Союз. Life.ru восстановил по часам хронологию того страшного воскресенья, изменившего жизнь всей страны. 22 июня, 14:00 22 июня 1941-го: хроника первого дня Великой Отечественной войны. Обложка © ChatGPT / Анна Московко

22 июня 1941 года — день, когда мир рухнул для всей страны за несколько часов. Тогда история разделилась на до и после. Сегодня исполняется 85 лет со дня начала Великой Отечественной войны. Страшная трагедия, которая унесла десятки миллионов жизней и стала самым тяжёлым испытанием в истории Советского Союза. В учебниках часто пишут просто: «22 июня 1941 года фашистская Германия напала на СССР». Но как нам представить, что чувствовали люди на самом деле? Life.ru попробовал восстановить хронологию того страшного воскресенья по часам.

00:00. Последняя мирная ночь

Последние часы мира перед войной: Каким был вечер 21 июня 1941 года? Фото © ТАСС / Владимир Лагранж

85 лет назад в Советском Союзе начинается обычное воскресенье. Вчерашние школьники встречают рассвет, строят планы на будущее, фотографируются с друзьями. Семьи собираются провести выходной на природе, многие готовились к поездкам и отпускам. В западных областях СССР люди спят с открытыми окнами потому, что на улице стоит тёплая июньская погода.

И никто ещё не знает, что вдоль западной границы уже сосредоточены более пяти миллионов солдат стран нацистского блока. Германия завершила подготовку к операции «Барбаросса» — крупнейшему вторжению в мировой истории. Немецкие подразделения занимают исходные позиции. Танки замаскированы в лесах, артиллерия наведена на советские укрепления, лётчики ждут сигнала к вылету. До начала войны остаются считаные часы.

03:00. Последние минуты перед ударом

Около трёх часов ночи немецкие части получают окончательные приказы, командиры уточняют маршруты наступления. На границе снимаются последние ограничения. Солдатам объявляют, что через несколько часов они перейдут на советскую территорию. Колонны начинают движение к рубежам атаки.

Многие участники операции были уверены, что война закончится быстро. Нацистская пропаганда месяцами убеждала немецкое общество, что Красная армия не сможет оказать серьёзного сопротивления. Тем временем на советской стороне границы большинство людей продолжает спать, не подозревая о происходящем.

03:15 – 03:30. Первые выстрелы

Ещё до начала полномасштабного наступления границу переходят немецкие диверсионные группы. Их задача — захватить мосты, нарушить работу связи и помешать передаче приказов. На отдельных участках возникают первые перестрелки с советскими пограничниками.

Для многих застав война начинается именно в эти минуты. Пограничники, которые первыми приняли удар, зачастую не имели представления о масштабах происходящего. Некоторые сначала считали происходящее очередной провокацией, подобной тем, что уже случались на границе в предыдущие годы.

03:30 – 04:00. Артиллерия открывает огонь

Бомбардировки и артобстрелы 22 июня 1941 года: Первые минуты Великой Отечественной войны. Фото © РИА Новости / Казимир Лишко, Анатолий Сергеев-Васильев

В предрассветной темноте над западной границей СССР раздаются первые мощные взрывы, небо вспыхивает. Немецкая артиллерия открывает огонь по пограничным заставам, аэродромам, узлам связи и военным городкам. Под удар попадают пограничные заставы, склады, казармы, узлы связи и аэродромы. Сотни батарей одновременно бьют по советской территории. Особенно тяжёлым оказалось положение небольших пограничных подразделений. Многие из них были рассчитаны на службу в мирное время и не могли противостоять такому количеству артиллерии и техники.

Практически одновременно в воздух поднимаются самолёты люфтваффе, начинаются бомбардировки. Одной из первых целей становится Брестская крепость. Телефонные линии рвутся от взрывов, нарушается связь между частями. Командиры на местах пытаются понять, что происходит и как действовать дальше. Началась Великая Отечественная война.

04:00. Германия атакует СССР

К четырём часам утра атака разворачивается по всей линии фронта от Балтийского до Чёрного моря. Наступление ведут три крупные группы армий: «Север», «Центр» и «Юг». Вперёд выдвигаются танковые соединения, за ними следуют моторизованные и пехотные части.

Начинаются ожесточённые бои на огромном пространстве протяжённостью тысячи километров. Для Красной армии удар оказывается крайне тяжёлым. Несмотря на многочисленные разведданные и предупреждения, масштаб нападения превосходит все ожидания. Первые донесения, поступающие в штабы, говорят о начале полномасштабной войны.

05:00. Брестская крепость

Брестская крепость приняла первый удар. Фото © Wikipedia / Кривоногов, Пётр Александрович

Одним из первых героев сопротивления становится Брестская крепость. Немецкое командование рассчитывало быстро захватить её, однако защитники крепости продолжают бой даже после того, как оказываются практически отрезанными от внешнего мира.

Обстрел начался внезапно. Многие военнослужащие были подняты по тревоге уже после первых взрывов. Не хватало воды, связь работала с перебоями, но гарнизон продолжал сопротивление. Позже оборона Брестской крепости станет одним из самых известных эпизодов начала войны.

05:30. Германский посол вручает Молотову ноту

Встреча Молотова и Шуленбурга: Германия официально объявила войну СССР. Молотов / Шуленбург. Фото © Wikipedia,© Wikipedia

Утром 22 июня в Кремль прибывает посол Германии в СССР Фридрих-Вернер фон дер Шуленбург. Ему предстоит выполнить одну из самых тяжелых дипломатических миссий в своей карьере — передать ноту, в которой германское руководство пыталось обосновать уже начавшееся вторжение. К этому моменту немецкие самолёты уже несколько часов бомбят советские города, а на границе идут ожесточенные бои.

Шуленбург передаёт наркому иностранных дел Вячеславу Молотову меморандум, в котором Берлин пытается обосновать нападение на Советский Союз. Советская сторона отвергает эти обвинения. Позже Молотов вспоминал, что после вручения документа спросил посла: «Чем мы это заслужили?»

Одновременно в Берлине Адольф Гитлер обращается к немецкому народу. В своей речи он объявляет о начале военной кампании против Советского Союза и пытается представить вторжение как вынужденную меру. Так завершается последний дипломатический этап советско-германских отношений. После нескольких лет переговоров, соглашений и взаимных обязательств дальнейший разговор между странами будет вестись уже только языком оружия.

06:00. Тревожные сообщения приходят в Москву

В столицу начинают поступать первые сводки из приграничных округов. Информация приходит обрывками. Из одних районов сообщают о бомбардировках аэродромов, из других — о прорывах немецких частей, из третьих связь пропадает вовсе. А у руководства страны пока нет полной картины происходящего.

В Москве собираются экстренные совещания. Военные и государственные руководители пытаются оценить масштаб нападения и принять первые решения. В то же время многие жители страны ещё ничего не знают. Радио продолжает обычное вещание. Газеты готовят материалы, не подозревая, что через несколько часов все заголовки потеряют смысл.

07:00 – 09:00. Воздушные удары по городам

Авиаудары по СССР 22 июня 1941 года: Первые бомбардировки советских городов. Фото © РИА Новости

Немецкая авиация атакует десятки объектов на советской территории. Бомбардировкам подвергаются Минск, Киев, Севастополь, Рига, Вильнюс и другие города. Одной из главных целей становятся аэродромы. Значительная часть самолётов Красной армии уничтожается прямо на земле. Немецкое командование рассчитывает получить превосходство в воздухе уже в первые часы войны.

Для жителей приграничных регионов происходящее становится шоком. Люди выбегают из домов после первых взрывов, пытаются найти родственников и понять, что случилось. Они видят падающие бомбы, слышат сирены и пытаются понять, что происходит. Многие по-прежнему надеются, что это локальный инцидент или провокация. Обычное воскресное утро превращается в кошмар наяву.

12:15. Молотов сообщает стране о начале войны

Ровно в полдень по радио выступает народный комиссар иностранных дел СССР Вячеслав Молотов. Его слова навсегда войдут в историю: «Сегодня, в четыре часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны германские войска напали на нашу страну».

Миллионы людей слушают обращение у радиоприёмников, на площадях, в домах культуры, на заводах. Именно тогда большинство советских граждан впервые официально узнают о начале войны. А завершающая фраза превращается в символ национального сопротивления: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами».

13:00 – 15:00. Страна начинает мобилизацию

Мобилизация в СССР 22 июня 1941 года: Первые добровольцы Великой Отечественной войны. Фото © РИА Новости / Анатолий Гаранин

После выступления Молотова военкоматы начали подготовку к мобилизации. Указ был принят 22 июня, а первым её днём объявили 23 июня. Военкоматы заполняются добровольцами и резервистами, мужчины прощаются с семьями. На предприятиях проходят короткие собрания. Люди обсуждают новости, пытаются получить хоть какую-то информацию о происходящем на границе.

Тысячи мужчин требуют отправить их на фронт немедленно. Ещё никто не знает, что война продлится 1418 дней, почти четыре года. Многие уверены, что врага удастся остановить быстро. Пока фронт находится далеко от Москвы и большинства крупных городов страны, но ощущение мирной жизни стремительно исчезает.

16:00 – 18:00. Первые потери

К вечеру из приграничных районов продолжают поступать тревожные сводки. Уже понятно, что немецкое наступление развивается сразу на нескольких направлениях и носит масштабный характер. Части Красной армии ведут тяжёлые бои. На отдельных участках советским подразделениям удаётся сдерживать противника и переходить в контратаки, однако обстановка остаётся крайне напряжённой.

Появляются первые сведения о погибших, раненых и пропавших без вести. Но реальные масштабы потерь ещё никому не известны. Более того, многие подразделения, которые позже будут считаться уничтоженными или окружёнными, в этот момент продолжают вести бой. Для обычных людей война пока существует главным образом в сообщениях радио и газетных спецвыпусках. Однако тревога постепенно нарастает.

19:00 – 22:00. Первый военный вечер

Первый вечер Великой Отечественной войны: Как изменилась жизнь советских городов. Фото © РИА Новости / Казимир Лишко

Вечером 22 июня Советский Союз уже живёт совсем иначе, чем утром того же дня. Военнослужащие, резервисты и добровольцы отправляются к местам формирования частей. На перронах звучат последние напутствия, люди обнимают родных и стараются держаться спокойно, хотя многие понимают, что впереди неизвестность.

Во многих семьях этот вечер проходит за долгими разговорами. Родственники вспоминают тех, кто уже служит в армии, обсуждают возможную мобилизацию, собирают документы и необходимые вещи. Кто-то пишет первые письма близким, оказавшимся далеко от дома.

Постепенно меняется и облик городов. Вечером начинают затемнять окна жилых домов и учреждений, чтобы сделать города менее заметными для авиации противника в случае налётов. Усиливается охрана мостов, железнодорожных узлов, электростанций, заводов и других стратегически важных объектов. На улицах появляется больше военных и сотрудников правоохранительных органов.

Ночь на 23 июня

Когда наступает ночь на 23 июня, Советский Союз уже живёт по законам военного времени. На западе продолжаются бои, работают штабы, движутся войска, принимаются первые решения, от которых будет зависеть судьба фронта. В тылу военкоматы, железнодорожные станции, предприятия и государственные учреждения переходят на особый режим работы.

Для миллионов советских граждан 22 июня стало днём, который они запомнили на всю жизнь. Кто-то встретил его на выпускном вечере, кто-то — дома с семьёй, кто-то — на пограничной заставе или в военном лагере. А впереди — оборона Москвы, блокада Ленинграда, Сталинградская битва, Курская дуга, освобождение оккупированных территорий и долгий путь к Берлину. До Победы — 1418 дней.

Сегодня, спустя 85 лет, события 22 июня воспринимаются не только как историческая хроника. За каждым часом этого дня стоят реальные люди. Те, кто услышал первые взрывы, получил повестку, провожал близких на фронт или встретил войну с оружием в руках. Именно поэтому память об этом дне остаётся не просто памятью о дате. Это память о дне, когда мирная жизнь огромной страны закончилась за одно воскресное утро. А ранее Life.ru поделился историями о подвигах фельдшеров скорой помощи!

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Авторы Анна Московко